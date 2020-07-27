Almanya'da zorunlu koronavirüs testi tartışması

Yurt dışından özellikle de risk bölgelerinden dönen tatilcilere "zorunlu test" uygulaması tartışmaları büyüyor.Almanya'da yurt dışında özellikle de seyahat uyarısı olan bölgelerde tatil yapıp dönenlere ilişkin test tartışması sürüyor. Havalimanlarında gönüllü test yaptırma imkanının zorunluluğa dönüştürülmesini talep eden eyaletler var. Ancak bunun kişisel haklara saldırı olduğunu savunanlar da. Diğer yandan test ücretleri de tartışmanın bir diğer boyutu.

Koronavirüs nedeniyle sert önlemler alan ve son dönemde önlemleri yavaş yavaş gevşeten Bavyera eyaletinde yeniden toplu vakaların tespit edilmesi üzerine, eyalet başbakanı da zorunlu testler konusunda taleplerini yineledi.

Hasat işçileri arasında toplu vakalar

Mamming kasabasındaki bir çiftlikte çalışan 479 hasat işçisinden 174'ünde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder önlemlerin sıkılaştırıldığını duyurdu. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, salgının bitmediğine dikkat çeken Söder, işletmelerde hijyen kurallarına riayet edilmemesi halinde uygulanan 5 bin euro cezanın beş kat artırılarak 25 bin euroya çıkarıldığını belirtti.