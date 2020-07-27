HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da zorunlu koronavirüs testi tartışması

Almanya'da zorunlu koronavirüs testi tartışması

27.07.2020 14:40 | Son Güncelleme

Almanya'da yeni bir koronavirüs dalgasına karşı endişe hakim.

Almanya'da zorunlu koronavirüs testi tartışması

Yurt dışından özellikle de risk bölgelerinden dönen tatilcilere "zorunlu test" uygulaması tartışmaları büyüyor.Almanya'da yurt dışında özellikle de seyahat uyarısı olan bölgelerde tatil yapıp dönenlere ilişkin test tartışması sürüyor. Havalimanlarında gönüllü test yaptırma imkanının zorunluluğa dönüştürülmesini talep eden eyaletler var. Ancak bunun kişisel haklara saldırı olduğunu savunanlar da. Diğer yandan test ücretleri de tartışmanın bir diğer boyutu.

Koronavirüs nedeniyle sert önlemler alan ve son dönemde önlemleri yavaş yavaş gevşeten Bavyera eyaletinde yeniden toplu vakaların tespit edilmesi üzerine, eyalet başbakanı da zorunlu testler konusunda taleplerini yineledi.

Hasat işçileri arasında toplu vakalar

Mamming kasabasındaki bir çiftlikte çalışan 479 hasat işçisinden 174'ünde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder önlemlerin sıkılaştırıldığını duyurdu. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, salgının bitmediğine dikkat çeken Söder, işletmelerde hijyen kurallarına riayet edilmemesi halinde uygulanan 5 bin euro cezanın beş kat artırılarak 25 bin euroya çıkarıldığını belirtti.

Söder, tatilden dönenlere yönelik zorunlu koronavirüs testleri için de talebini yineledi. Bavyera'da, Avusturya sınırına yakın otoyollar üzerinde ve yine Münih ana tren istasyonunda test istasyonları olduğunu belirten Eyalet Başbakanı, Almanya dışında tatil yapıp, ülkeye dönenlerin özellikle de risk bölgesinden dönenlerin koronavirüs testi yaptırmasını zorunlu kılmak gerektiğini ifade etti.

Bu konuda ülke genelinde bir uygulamaya gidilmesini savunanSöder, kendi eyaletinin böyle bir karar alınması halinde, uygulamaya geçmeye hazırlıklı olduğunu belirtti.

Berlinli senatör Kalaycı zorunluluğa karşı

Yurt dışından gelen tatilcilerin zorunlu olarak test yapılması talebine her eyalet katılmıyor. Hukuki olarak da zorunlu test yaptırılmasının önünde engeller olduğu belirtiliyor. Berlin'in sağlık senatörü Dilek Kalaycı, ZDF televizyonuna konuya dair yaptığı açıklamada, koronavirüs testlerinin gönüllülük esasına göre yapılmasından yana olduğunu ifade etti.

Test yaptırmanın, bireylerin kişisel alanına derin bir müdahale olduğunu ifade eden Kalaycı, bu konunun hukuki olarak incelendiğini ifade etti. Kalaycı ayrıca sağlık bakanlarının geçen hafta düzenlediği konferansta eyaletlerin çoğunluğunun zorunlu test uygulamasının hukuki olarak zor olduğu konusunda görüş birliğine vardıklarını sözlerine ekledi.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da zorunlu testlere ilişkin hukuki durumun incelendiğini belirterek, "Zorunlu test kişinin özgürlüğüne bir saldırıdır" ifadesini kullandı.

Test ücretleri eleştirisi

Tatilcilere yönelik koronavirüs testlerinin gönüllülükten çıkarılıp, zorunlu hale getirilmesi konusunda bir diğer tartışma konusu da test ücretlerinin kimin tarafından ödeneceği. Yurt dışından gelen tatilciler, ülkede kalan ve semptom göstermediği halde test yaptırmak isteyenlerin aksine, test için ücret ödemiyor. Kalaycı bu konuda getirilen eleştirilere cevaben, ulusulararası enfeksiyon sayılarına işaret ederek, yurt dışına çıkanların virüs kapma şansının daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner de yurt dışından, özellikle de risk bölgelerinden dönen tatilcilere zorunlu test yaptırılmasını savunuyor. Lindner test ücretlerinin test yaptırmak zorunda olan kişi tarafından karşılanması gerektiğini savunarak, salgın döneminde risk bölgesinde kendi isteğiyle bulunan bir turistin, test ücreti ödemeyi de hesaba katması gerektiğini belirtiyor.

dpa/AFP, GA/ET

©Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı
Azerbaycan ve Türkiye ortak askeri tatbikat düzenleyecekAzerbaycan ve Türkiye ortak askeri tatbikat düzenleyecek
Yüzme takip sistemi nedir? Plaj temizliği kontrol edilebilecek!Yüzme takip sistemi nedir? Plaj temizliği kontrol edilebilecek!

En Çok Okunan Haberler

Parti Meclisi üyeleri belli oldu! Sürpriz isimler var

Parti Meclisi üyeleri belli oldu! Sürpriz isimler var

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

DSÖ'den dünyayı korkutan açıklama! Açık açık söyledi

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Ünlü şefle ilgili anlattıklarıyla herkesi şaşırttı! "Şaka mı bu adam?"

Altında rekor üstüne rekor!

Altında rekor üstüne rekor!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

YKS 2020 sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Seks partisine katılmak isteyenlere önce koronavirüs testi

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Diğer Haberler
Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden test geliştirildi! İşte fiyatı

Koronavirüsü saniyeler içinde tespit eden test geliştirildi!

Azerbaycan ve Türkiye ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Azerbaycan ve Türkiye ortak askeri tatbikat düzenleyecek

Nadir görülen hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığına çıkmadı

Nadir görülen hastalığı yüzünden 20 yıldır gün ışığına çıkmadı

Panter ve leopar çiftinin fotoğrafı viral oldu

Panter ve leopar çiftinin fotoğrafı viral oldu

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Japonya'dan yüzde 70'e çıkarın talebi

Japonya'dan yüzde 70'e çıkarın talebi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.