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Almanya’da zorunlu test uygulaması başlıyor

06.08.2020 16:18 | Son Güncelleme

Almanya’nın bazı eyaletlerinde yaz tatillerinin bitmesiyle okullar yeniden açılıyor.

Almanya’da zorunlu test uygulaması başlıyor

Koronavirüs vaka sayısının yüksek olduğu riskli ülkelerden dönenler için zorunlu testlerin uygulanmasına da hafta sonunda başlanacak.Almanya'da, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında daha önce alınan, vaka sayısının yüksek olduğu ülkelerden gelenlere zorunlu test uygulamasına Cumartesi gününden itibaren başlanıyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, uygulamayla ilgili olarak "Bunun, bireyin özgürlüğüne bir müdahale olduğunun bilincindeyiz" ifadesini kullandı. Bakan Spahn, öte yandan uygulanacak olan zorunlu testlerle "işi garanti altına almak istediklerini" ve bu açıdan buradaki özgürlüğe müdahalenin kabul edilebilir bir boyutta olduğunu dile getirdi.

Robert Koch Enstitüsü'nün belirlediği "riskli ülkeler" listesinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Lüksemburg ile İspanya'nın Aragon, Katalonya ve Navarra bölgeleri yer alıyor. Her yüz bin kişiye, son yedi günde, her gün en az 50 yeni vakanın kaydedildiği ülke ya da bölgeler "riskli ülkeler" listesine alınıyor.

Riskli ülke ya da bölgelerden gelenlerin bugüne dek kendi evlerinde 14 gün karantinaya girmesi ve durumlarını başlı bulundukları belediyenin sağlık dairesine bildirmesi gerekiyor. Bu uygulumaya tabi olmak istemeyenlerin ise en fazla 48 saat süre önce yapılan bir koronavirüs testine sahip olmaları gerekiyor.

Almanya'ya gelenler, geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana, gönüllülük esasına göre havalimanlarında, sınır kapılarında, otobüs terminallerinde vs. ücretsiz koronavirüs testi yaptırabiliyor. Bakan Jens Spahn, gözden kaçan her vakanın enfeksiyonun yayılması adına bir etken olduğunu dile getirdi. Spahn ayrıca, tatilden dönenlere uygulanan testlerin devlet bütçesinden karşılanmasına yönelik tepkilere rağmen, ücretsiz test uygulamasını bir kez daha savundu.

dpa / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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