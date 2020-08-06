Almanya’da zorunlu test uygulaması başlıyor

Koronavirüs vaka sayısının yüksek olduğu riskli ülkelerden dönenler için zorunlu testlerin uygulanmasına da hafta sonunda başlanacak.Almanya'da, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında daha önce alınan, vaka sayısının yüksek olduğu ülkelerden gelenlere zorunlu test uygulamasına Cumartesi gününden itibaren başlanıyor. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, uygulamayla ilgili olarak "Bunun, bireyin özgürlüğüne bir müdahale olduğunun bilincindeyiz" ifadesini kullandı. Bakan Spahn, öte yandan uygulanacak olan zorunlu testlerle "işi garanti altına almak istediklerini" ve bu açıdan buradaki özgürlüğe müdahalenin kabul edilebilir bir boyutta olduğunu dile getirdi.

Robert Koch Enstitüsü'nün belirlediği "riskli ülkeler" listesinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Lüksemburg ile İspanya'nın Aragon, Katalonya ve Navarra bölgeleri yer alıyor. Her yüz bin kişiye, son yedi günde, her gün en az 50 yeni vakanın kaydedildiği ülke ya da bölgeler "riskli ülkeler" listesine alınıyor.