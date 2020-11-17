Almanya’daki 1 milyar Euroluk mücevher soygununun failleri yakalandı

Almanya’nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesinde (Green Vault) geçen yıl gerçekleştirilen 1 milyar Euroluk mücevher soygunuyla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Almanya’da polis, Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesinde (Green Vault) geçen yıl gerçekleştirilen 1 milyar euroluk mücevher soygunuyla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı. Polis, Berlin-Neukolln bölgesindeki aramaları sonucunda başkent Berlin’de yakaladıkları şüphelilerin, Alman vatandaşı olduğunu ve başkentin organize suç mahalliyle bağlantılı olduklarını açıkladı.

Dresden savcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerin günün ilerleyen saatlerinde hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi. Şüpheliler hırsızlığın yanı sıra, çete üyeliği ve kundaklama ile suçlanıyor. Yaklaşık bin 640 polisin de hırsızlık olayına karıştığı iddia ediliyor.

Dresden savcı sözcüsü, "Hedefimiz çalınan mücevherleri geri almak" dedi. Ancak paha biçilemez mücevherlerden henüz bir iz bulunamadı. Polis; hırsızların yakalandığı bölgede depoları aramaya ve kanıt toplamaya devam ediyor.