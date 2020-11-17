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Almanya’daki 1 milyar Euroluk mücevher soygununun failleri yakalandı

17.11.2020 17:10 | Son Güncelleme:
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Almanya’nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesinde (Green Vault) geçen yıl gerçekleştirilen 1 milyar Euroluk mücevher soygunuyla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı.Almanya’da polis, Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesinde (Green Vault) geçen yıl gerçekleştirilen 1 milyar euroluk mücevher soygunuyla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı.

Almanya’nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesinde (Green Vault) geçen yıl gerçekleştirilen 1 milyar Euroluk mücevher soygunuyla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheli yakalandı.
Almanya’da polis, Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesinde (Green Vault) geçen yıl gerçekleştirilen 1 milyar euroluk mücevher soygunuyla bağlantısı olduğu belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı. Polis, Berlin-Neukolln bölgesindeki aramaları sonucunda başkent Berlin’de yakaladıkları şüphelilerin, Alman vatandaşı olduğunu ve başkentin organize suç mahalliyle bağlantılı olduklarını açıkladı.
Dresden savcılığından yapılan açıklamada, şüphelilerin günün ilerleyen saatlerinde hakim karşısına çıkarılacağı kaydedildi. Şüpheliler hırsızlığın yanı sıra, çete üyeliği ve kundaklama ile suçlanıyor. Yaklaşık bin 640 polisin de hırsızlık olayına karıştığı iddia ediliyor.
Dresden savcı sözcüsü, "Hedefimiz çalınan mücevherleri geri almak" dedi. Ancak paha biçilemez mücevherlerden henüz bir iz bulunamadı. Polis; hırsızların yakalandığı bölgede depoları aramaya ve kanıt toplamaya devam ediyor.

Soygun geçen yıl 25 Kasım’da gerçekleştirilmişti
Avrupa’nın en eski ve en iyi korunmuş hazine koleksiyonlarından bazılarına ev sahipliği yapan Grünes Gewölbe müzesine geçen yıl 25 Kasım’da giren soyguncular, vitrini baltayla parçalamıştı. Soygunun ardından 18. yüzyıldan kalma 3 elmas set ile birlikte iki düzineden fazla eşyanın kayıp olduğu bildirilmişti. Çalınan elmasların arasında ünlü Beyaz Elmas ve Polonya Beyaz Kartal Tarikatı da yer alıyordu. Polis, soyguncuları tam 1 yıldır arıyordu.

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