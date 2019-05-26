Almanya’daki AP Seçimlerinin Kazananı Yeşiller ve AfD

AB'nin 83 milyon nüfusu ile en kalabalık ülkesi olan Almanya'da Avrupa Parlamentosu seçimleri, Yeşiller ve sağ popülist Almanya İçin Alternatif Partisi'nin (AfD) zaferiyle sonuçlandı. Seçimlerin kesin olmayan ilk sonuçlarına göre, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve sosyal demokrat SPD büyük oranda oy kaybına uğradı. 2014'de yüzde 35 oy alan Birlik partileri, son seçime göre yüzde yedi oy kaybederek yüzde 28'e düştü. Berlin'de Başbakan Merkel'in koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise tarihi bir hezimet yaşadı. 2014'de yüzde 27,6'ya ulaşan sosyal demokratlar, bu kez sadece yüzde 15,6 oranında oy alabildi. Muhalefetteki Yeşiller Partisi seçimlerde 2014’e oranla en ciddi çıkışı yakaladı veoy oranını yüzde 10,9'dan yüzde 21,8'e çıkarmayı başardı.

Göçmenlere ve İslam'a karşı olumsuz görüşleriyle bilinen Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD), ilk sonuçlara göre oy oranını yüzde 7,1'den yüzde 10,5'a yükselterek, son üç yılda Almanya‘da yapılan tüm seçimlerde yakaladığı başarılı çizgiyi bu kez de sürdürdü. Muhalefetteki Sol Parti‘nin (Die Linke) oy oranı yüzde 7,5'ten, yüzde 5,5'e inerken, Liberal Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5,5'lik oy oranıyla yeniden Avrupa Parlamentosu'na döndü. Yönetiminde Türk kökenlilerin ağır bastığı Almanya'nın ilk göçmen partisi olan, Yenilik ve Adalet Birliği Partisi'nin (BIG) ise milletvekili çıkarabilmek için gerekli 150 bin oya ulaşıp ulaşamadığı ise henüz belli olmadı. Almanya, Avrupa Parlamentosu'nda 751 sandalyeden 96'sına sahip. İlk sonuçlara göre, Türkiye kökenli SPD üyesi İsmail Ertuğ ve Sol Parti'den Alev Demirel Avrupa Parlamentosu'na seçilmeyi garantiledi. Almanya'nın 16 eyaletinin 10'unda yapılan yerel seçimler nedeniyle AP seçimlerine katılımın geçen seferkine göre daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.