Almanya’daki araç saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni

Almanya’nın Trier kentinde dün gerçekleştirilen araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e yükselirken, kurbanlar için bugün anma töreni düzenlendi.

Almanya’nın Trier kentinde bir araç sürücüsünün dün kalabalığa dalması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Trier’de hayatını kaybedenler için bugün saldırının gerçekleştirildiği noktada anma töreni düzenlendi. Törene, hayatını kaybedenlerin yakınları ile birlikte yüzlerce kişi katıldı. Rheinland-Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz ve Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe’nin de katıldığı törende, hayatını kaybedenlerin anısına duvarın önüne çiçekler bırakılarak, mumlar yakıldı ve dualar edildi. Dreyer, Lewentz ve Leibe olay nedeniyle üzüntülerini dile getirerek, kurbanların yakınlarına başsağlığı diledi.

9 aylık bebek de hayatını kaybetti

Polisin açıklamasında ayrıca, olayda hayatını kaybedenlerle ilgili detaylar da açıklandı. Hayatını kaybedenler arasında 73 yaşındaki bir kadının yanı sıra 9 aylık bir bebek ile bebeğin 45 yaşındaki babası da bulunuyor. Bebeğin annesi ve 18 aylık oğlu ise yaralı olarak hastanede tedavi görmeye devam ediyor.