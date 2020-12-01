HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya’daki araçlı saldırıda ölü sayısı 4’e yükseldi

Almanya’daki araçlı saldırıda ölü sayısı 4’e yükseldi

01.12.2020 22:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın Trier kentindeki araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e, yaralıların sayısı ise 15’e yükseldi.Almanya’nın Trier kentinde bir kişi aracı ile yayaların arasına dalmıştı.

Almanya’nın Trier kentindeki araçlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e, yaralıların sayısı ise 15’e yükseldi.
Almanya’nın Trier kentinde bir kişi aracı ile yayaların arasına dalmıştı. Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Eyalet İçişleri Bakanı Roger Lewentz, Trier Belediye Başkanı Wolfram Leibe ve diğer yetkililer olaya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e, yaralıların sayısının ise 15’e yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenler arasında 9 aylık bir bebeğinde bulunduğu aktarılırken, 8 kişinin ağır yaralı, 7 kişinin ise hafif şekilde yaralı olduğu belirtildi.
Dreyer yaptığı açıklamada, “İnsanların hayatlarını kaybetmiş olmaları en kötüsü“ ifadelerini kullandı. Olayda yaralananları ziyaret eden Dreyer, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı diledi.
Lewentz ise yaptığı açıklamada, saldırganın ilk uyarı bilgisinden 4 dakika sonra yakalandığını aktardı.
Belediye Başkanı Leibe ise, olay yerine gittiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştığını belirtti. Leibe, “Korkunçtu. Bir çift spor ayakkabı vardı ve yanındaki kız ölmüştü“ dedi.
Olayın ardından Polis tarafından yakalanan 51 yaşındaki Bernd W., Trier-Saarburg kasabasında ikamet ettiği öğrenildi. Polis, tutuklanan ve hala sorguda tutulduğu belirtilen saldırganın, psikolojik sorunları olabileceği üzerinde duruyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu Yüzen altın! İşsiz adam balina kusmuğu buldu servete kondu
Polisin "Komşu, kapıyı açar mısın?" dedi, yakalandıPolisin "Komşu, kapıyı açar mısın?" dedi, yakalandı
12 bin personel alım kılavuzu yayınlanıyor!12 bin personel alım kılavuzu yayınlanıyor!
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Yıldız Tilbe'den sert tepki! 'Devlet dahi olsa bana zorla yaptıramaz'

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

Akılalmaz olay! Yasak aşk ortaya çıkmasın diye...

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

13 yaşındaki çocuktan kahreden haber!

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

İğrenç pazarlık kamerada!

İğrenç pazarlık kamerada!

Diğer Haberler

'İşten yeni çıktım' bahanesi tutmadı: 3 bin 150'şer lira ceza aldılar

'İşten yeni çıktım' bahanesi tutmadı: Ceza yediler

Ekrem İmamoğlu için suikast ihbarı iddiası! EGM'den açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu için suikast ihbarı iddiası

Polisin "Komşu, kapıyı açar mısın?" diyerek girdiği evde uyuşturucu ele geçirildi

Polisin "Komşu, kapıyı açar mısın?" dedi, yakalandı

Kırıkkale’de 2 katlı evde korkutan yangın

Kırıkkale’de 2 katlı evde korkutan yangın

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hakkari'de 1 asker kaza sonucu şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.