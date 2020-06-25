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''Almanya’daki Askerlerimizi Polonya’ya Kaydırabiliriz’’

25.06.2020 02:27 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Polonya ile savunma işbirliği anlaşması imzalayacaklarını açıkladı. Trump, enerji alımı için Rusya'ya milyarlarca dolar ödemekle eleştirdiği Almanya'daki ABD askeri varlığını azaltacaklarını söyledi, bu askerlerin bir kısmını Polonya'ya kaydırabileceklerini belirtti

''Almanya’daki Askerlerimizi Polonya’ya Kaydırabiliriz’’

Başkan Donald Trump, Polonya ile savunma işbirliği anlaşması imzalayacaklarını açıkladı. Anlaşmanın, Polonya’ya ilave ABD askerlerinin gönderilmesi suretiyle, iki NATO müttefiki arasındaki savunma işbirliğini arttırması ve Rusya’ya karşı yeni denge unsuru oluşturması öngörülüyor.

Trump bu açıklamayı, Corona virüsü salgınından sonra Beyaz Saray’ı ziyaret eden ilk yabancı ülke lideri olan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesinin ardından yaptı.

Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde düzenlenen ortak basın toplantısında Trump, ‘’Geçen yıl aramızdaki güvenlik işbirliğini arttırmak için iki ortak deklarasyon imzalamıştık ve şimdi de savunma işbirliği anlaşması imzalamayı dört gözle bekliyoruz’’ diye konuştu.

Duda da yeni anlaşmanın Avrupa’nın ve özellikle de Polonya’nın güvenliği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Daha önce vardıkları anlaşmada öngörülenden daha fazla sayıda ABD askerinin Polonya’ya gönderilmesi olasılığının bulunduğunu belirten Duda, ‘’Bugün yeni bir aşamaya giriyoruz, şöyle ki; ülkemizdeki Amerikan askerlerinin sayısının daha da artması ihtimali mevcut’’ ifadesini kullandı.

Trump da, Polonya’nın ilave asker talebinde bulunduğunu kaydederek, ‘’Bunun maliyetini ödeyecekler ve bu askerleri muhtemelen Almanya’dan Polonya’ya kaydıracağız’ dedi.

Başkan Trump, bu adımla Rusya’ya bir sinyal mi göndermeye çalıştığı sorusunu, ‘’Bence bu Rusya’ya çok güçlü bir sinyal gönderiyor’’ diye yanıtladı.

NATO’nun tüm üyelerinin İttifak'a mali katkılarını adil seviyeye yükseltmeleri çağrısını yineleyen Trump, Avrupa ülkelerinin Rusya’yla enerji kaynakları satın almasını eleştirdi.

Bu bağlamda özellikle Almanya’yı hedef alan Trump, Berlin ‘’NATO’ya yeterli desteği vermezken ve Rusya’yla milyarlarca dolarlık enerji anlaşmaları yaparken’’, ABD’nin bu ülkede konuşlandırdığı askerlerden dolayı çok büyük bir mali yük taşımasından şikayet etti. Trump, ‘’Almanya’daki askerlerimizin sayısını azaltacağız. Bazıları eve dönecek, bazıları da başka yerlere gidecek, Polonya da bu yerlerden biri olabilir’ dedi.

Başkan Trump, ‘’Almanya Rusya’dan, boru hattı yoluyla enerji alımı için Rusya’ya milyarlarca dolar ödüyor. Siz Rusya’ya milyarlarca dolar ödeyecekiniz, sonra da biz sizi Rusya’dan korumakla yükümlü olacağız’’ sözleriyle Berlin'e tepkisini dile getirdi.

Trump, Polonya’nın ise NATO’daki mali yükümlülüklerini karşılayan birkaç ülkeden biri olduğunu söyledi.

Duda Washington ziyaretini, Pazar günü ülkesinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden birkaç gün önce düzenledi. Bazı çevreler, iyi ilişkilere sahip Trump ve Duda’yı, sağcı liderin yeniden seçilme şansını arttırmak amacıyla Beyaz Saray buluşmasını seçimlerin hemen öncesine denk getirmekle suçluyor.

Trump basın toplantısında ayrıca, Washington ve Varşova’nın, Polonya’da bir nükleer santral inşa etme projesi üzerinde konuştuğunu belirtti.

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