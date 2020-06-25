''Almanya’daki Askerlerimizi Polonya’ya Kaydırabiliriz’’

Başkan Donald Trump, Polonya ile savunma işbirliği anlaşması imzalayacaklarını açıkladı. Anlaşmanın, Polonya’ya ilave ABD askerlerinin gönderilmesi suretiyle, iki NATO müttefiki arasındaki savunma işbirliğini arttırması ve Rusya’ya karşı yeni denge unsuru oluşturması öngörülüyor.

Trump bu açıklamayı, Corona virüsü salgınından sonra Beyaz Saray’ı ziyaret eden ilk yabancı ülke lideri olan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesinin ardından yaptı.

Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde düzenlenen ortak basın toplantısında Trump, ‘’Geçen yıl aramızdaki güvenlik işbirliğini arttırmak için iki ortak deklarasyon imzalamıştık ve şimdi de savunma işbirliği anlaşması imzalamayı dört gözle bekliyoruz’’ diye konuştu.

Duda da yeni anlaşmanın Avrupa’nın ve özellikle de Polonya’nın güvenliği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Daha önce vardıkları anlaşmada öngörülenden daha fazla sayıda ABD askerinin Polonya’ya gönderilmesi olasılığının bulunduğunu belirten Duda, ‘’Bugün yeni bir aşamaya giriyoruz, şöyle ki; ülkemizdeki Amerikan askerlerinin sayısının daha da artması ihtimali mevcut’’ ifadesini kullandı.