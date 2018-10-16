Almanya'daki Bavyera eyalet seçimleri

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer, Bayyera eyaletinde pazar günü gerçekleştirilen seçimlere ilişkin "Bavyera’daki insanlar CSU'nun tek başına hükümet kurmasını istemedi." dedi.
Seehofer, Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Bavyera eyaletinde ekonomik göstergelerin iyi olmasına rağmen geçen yasama döneminde tek başına iktidarda bulunan partisinin eyalet meclisi seçimlerinde kötü bir sonuç aldığını belirtti.
Partisinin yüzde 10,5 oranında oy kaybettiğine işaret eden Seehofer, "Bavyera'daki insanlar CSU’nun tek başına hükümet kurmasını istemedi." değerlendirmesinde bulundu.
Seçmenin bu tercihini kabul etmek ve buna saygı göstermek gerektiğini vurgulayan Seehofer, seçim sonucunun CSU'yu başka bir parti ile hükümet kurmaya zorladığını ifade etti.
- AfD hariç diğer partilerle ön görüşmeler yapılacak
Seehofer, seçimden sonuçlar çıkarılması gerektiğini belirterek, partisinin seçim sonucunu ayrıntılı bir şekilde analiz edeceğini aktardı.
Seçimlerde en fazla oyu alan CSU’nun eyalette hükümet kurma çalışmalarına başlayacağını ifade eden Seehofer, bunun için aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi dışında CSU'nun diğer partilerle istikrarlı bir hükümet oluşturma konusunda ön görüşmeler yapacağını kaydetti.
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- CSU federal hükümete katkı sağlayacak
Federal düzeyde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon hükümetinde yer alan CSU Genel Başkanı Seehofer, "CSU burada istikrarın faktörü olacak ve çalışmalara devam ederek katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.
Seehofer, partisinin federal hükümetten ayrılıp ayrılmamasına ilişkin bir soruya da "Biz bu koalisyonu istiyoruz. başarılı çalışmasını istiyoruz." cevabını verdi.
CSU'nun parti içinde stratejik konuları değerlendireceğini ifade eden Seehofer, "Yüzde 10’dan fazla kaybettiğinizde gündeme geçemezsiniz." dedi.
Seehofer, parti yönetimindeki isimlerin tartışmaya açılıp açılmayacağına ilişkin de bu konunun tartışılmasına açık olduğunu söyledi. Bunun için en iyi yerin parti kurultayı olduğunu belirten Seehofer, ancak şu an için isimler konusunda tartışma yapılmasından yana olmadığını da kaydetti.
- Seehofer'in görevini devretmesi istendi
Bavyera’da CSU'nun aldığı sonuçtan sonra Seehofer eleştirilerin hedefi olmuştu.
CSU Kronach Bölge Teşkilatı Başkanı Jürgen Baumgaertner, ülke basınına yaptığı açıklamada, seçimlerden sonra önceliğinin Bavyera'da bir hükümetin kurulması olduğunu aktararak, "Ancak hükümet kurulduktan sonra parti yönetiminde kişilerin yenilenmesi ve Seehofer’in görevini devretmesi hedefiyle bir parti kurultayının yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kronach Bölge Teşkilatının bu yönde bir karar aldığını ifade eden Baumgaertner, Seehofer'in CSU için büyük başarılar elde ettiğini, ancak her şeyin bir sonu olduğuna inandıklarını dile getirdi.
Bavyera eyaletinde pazar günü yapılan seçimlerde yüzde 37,2 oranında oy alan CSU, 2013 seçimlerine göre yüzde 10,5 oranında oy kaybı yaşadı ve son 60 yılın en kötü sonucunu elde etti.
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