Almanya'daki Bavyera eyalet seçimleri

Seçmenin bu tercihini kabul etmek ve buna saygı göstermek gerektiğini vurgulayan Seehofer, seçim sonucunun CSU'yu başka bir parti ile hükümet kurmaya zorladığını ifade etti.

Seçimlerde en fazla oyu alan CSU’nun eyalette hükümet kurma çalışmalarına başlayacağını ifade eden Seehofer, bunun için aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi dışında CSU'nun diğer partilerle istikrarlı bir hükümet oluşturma konusunda ön görüşmeler yapacağını kaydetti.

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- CSU federal hükümete katkı sağlayacak

Federal düzeyde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon hükümetinde yer alan CSU Genel Başkanı Seehofer, "CSU burada istikrarın faktörü olacak ve çalışmalara devam ederek katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Seehofer, partisinin federal hükümetten ayrılıp ayrılmamasına ilişkin bir soruya da "Biz bu koalisyonu istiyoruz. başarılı çalışmasını istiyoruz." cevabını verdi.

CSU'nun parti içinde stratejik konuları değerlendireceğini ifade eden Seehofer, "Yüzde 10’dan fazla kaybettiğinizde gündeme geçemezsiniz." dedi.

Seehofer, parti yönetimindeki isimlerin tartışmaya açılıp açılmayacağına ilişkin de bu konunun tartışılmasına açık olduğunu söyledi. Bunun için en iyi yerin parti kurultayı olduğunu belirten Seehofer, ancak şu an için isimler konusunda tartışma yapılmasından yana olmadığını da kaydetti.