Almanya’daki bomba ihbarı asılsız çıktı

Almanya’nın Frankfurt kentindeki bir tren istasyonuna yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu öğrenildi.
Almanya’nın Frankfurt kentindeki bir tren istasyonuna yapılan bomba ihbarının asılsız olduğu açıklandı. Yapılan ihbar sonrası terminalden 500 kişi tahliye edilmişti. İstasyonda bulunan bazı peronları kapatan polis incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğunu açıkladı.
Şüpheli bir çantanın bulunduğunu belirten polis sözcüsü Christian Altenhofen, “Çantanın içerisinde elbiseler vardı” dedi.
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