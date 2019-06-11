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Almanya’daki cami saldırısında yeni ırkçı hareket şüphesi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 21:15 | Son Güncelleme

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Kamen şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Kamen Eyüp Sultan Camisi’nin duvarına yazılan ırkçı slogan hakkında açıklama yapan DİTİB Kamen Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı Mustafa Köse saldırının yeni bir ırkçı hareketin sinyali olabileceğini söyledi.Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Kamen şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Kamen Eyüp Sultan Camisi’nin duvarına yazılan yazılardan sonra DİTİB Kamen Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı Mustafa Köse saldırı ile alakalı açıklama yaptı.

Almanya’daki cami saldırısında yeni ırkçı hareket şüphesi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Kamen şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Kamen Eyüp Sultan Camisi’nin duvarına yazılan ırkçı slogan hakkında açıklama yapan DİTİB Kamen Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı Mustafa Köse saldırının yeni bir ırkçı hareketin sinyali olabileceğini söyledi.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Kamen şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Kamen Eyüp Sultan Camisi’nin duvarına yazılan yazılardan sonra DİTİB Kamen Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı Mustafa Köse saldırı ile alakalı açıklama yaptı. Cemaatin son yıllardaki cami saldırıları sonrası endişe duyduğunu ifade eden Köse, polisin kendilerine cami duvarına yazı yazanların yeni bir ırkçı hareketin logosu veya sloganı olabileceğini söylediğini belirtti. Köse, "Camimizin üç kısmına ırkçı yazılar yazılmış. Polis cami duvarına yazılan yazılardan bir şey anlamadı. Daha sonra, polislerden birisi, bu yazının bir hareketin başlangıcının logosu olduğunu ifade etti. Bunun üzerinde durulacağını söyledi. Olayla ilgili, polisle ve Essen Başkonsolosumuzla da irtibat halindeyiz. Başkonsolosumuz Şener Cebeci bizzat beni aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletimiz konuyla yakından ilgileniyor. Bugüne kadar burada hiç böyle bir olayla karşılaşmadık. İftar programlarımıza Alman dostlarımızı da davet ediyoruz. Bu tür saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi.
İki gün içerisinde, camilere yönelik üçüncü saldırı olması ise Müslümanlardan büyük tepki alırken Köse saldırganların bir an önce yakalanmasını istediklerini belirtti. Almanya’daki Müslüman toplumu, cami saldırılarını sosyal medya hesapları üzerinden kınarken, saldırı ile ilgili ise savcılık soruşturma başlattı. Öte yandan DİTİB Essen Din Hizmetleri Ataşesi hakkı Gür de camide incelemelerde bulundu.

Almanya’daki cami saldırısında yeni ırkçı hareket şüphesi

Almanya’daki cami saldırısında yeni ırkçı hareket şüphesi

Almanya’daki cami saldırısında yeni ırkçı hareket şüphesi

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