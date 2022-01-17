Almanya'daki Cami Yangınında Kundaklama Şüphesi

Almanya’nın doğusundaki Chemnitz kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Fatih Camisi’nde Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Polis, yangının kundaklama ve siyasi amaçlı bir saldırı olup olmadığını incelemeye başlarken, cami yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, binanın kullanılmaz hale geldiği, bir bölümün yıkıldığı ve maddi zararın 600 bin Euro olduğu belirtildi.

VOA Türkçe’ye konuşan Fatih Camisi Derneği’nden Enis Sezgi, Chemnitz ve civarında yaşayan Müslümanlar için ibadet olanağı sağlayan camide 700 kişinin namaz kılabildiğini ve yangın sonrası Müslümanlar'ın ibadet için mekansız kaldığını söyledi: "Çıkan bu yangında camimiz neredeyse kullanılamaz hale gelmiştir. Caminin avlusundaki çöp bidonları ve inşaat malzemelerini ateşe vermişler. Bilinçli bir saldırı olduğunu düşünüyoruz. Aylardır posta kutusunda hakaret dolu mektuplar buluyorduk. Çöp bidonları sokaktan görünmüyor, kundakçı ya da kundakçıların kasıtlı olarak avluya girmiş olmaları gerekiyor."

Chemnitz polisi, caminin yakıldığı saatlerde binada kimsenin bulunmadığını, ancak hemen yanıbaşındaki binada oturanların, itfayenin hızlı müdahalesi sayesinde zarar görmeden evlerinden çıkarıldığını ve kimsenin yaralanmadığını bildirdi. Bir polis sözcüsü, kundaklama ihitmali üzerine gittiklerini, aynı zamanda son haftalarda kentte çöp bidonlarını ateşe veren bir kişi ya da kişiler olduğunu, soruşturmanın bu açıdan çok yönlü yapılacağını açıkladı.

Çıkan yangınla ilgili bilgi alan Chemnitz Belediye Başkanı Sven Schulze’nin, cami yetkililerine ibadet olanağı için alternatif mekan arayışında yardımcı olacağı öğrenilirken, Chemnitz’de yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin de kendi ilgi sahasında olduğu Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosu Olgun Yücekök, yangına ilişkin Saksonya Emniyeti ile temasa geçildiğini, olayın bir an önce aydınlığa kavuşturulmasını istediklerini söyledi.

Almanya’da geçen 2021’de saldırıya uğrayan cami sayısı 35’i buldu. Saldırılarda kundaklamanın yanısıra, bayrak yakma, domuz kafası bırakma, asılsız bomba ihbarları ve tehdit mektupları başvurulan yöntemler arasında kayıtlara geçti.

Son olarak 2022’in ilk gününde, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Iserlohn kentinde bulunan Müslüman mezarlığına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıda bulunuldu. 45 Müslüman mezarının 32’si saldırganlar tarafından tahrip edilirken, mezar üzerinde bulunan yazı taşları kırıldu, mezarları koruyan mermerlere zarar verildi. Saldırının ardından yapılan soruşturmada, saldırganlara ait herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve soruşturmanın devam edeceği açıklandı.

Öte yandan Fatih Camisi'nin bulunduğu Saksonya eyaleti ve eyalette bulunan Chemnitz kenti, Almanya’da sağcıların en güçlü olduğu bölgelerden biri olarak biliniyor. Aşırı sağcı ‘Pegida’ hareketi eyalet başkenti Dresden kentinde, 2014'ten bu yana her Pazartesi günü binlerce kişinin katılımıyla yabancılara karşı protesto gösterileri düzenliyor. Sekizi Türk, biri Yunan, bir de Alman kadın polis olmak üzere toplamda on kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 1998-2000 yılları arasında Chemnitz'de saklandığı ortaya çıkmıştı.

