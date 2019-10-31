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Almanya'daki DİTİB Genel Merkezi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 19:12 | Son Güncelleme

Köln'de genel merkez yerleşkesinde arama yapan polis, cami ve binalarda bomba bulunmadığını açıkladı - Güvenlik şeridinin kaldırılmasının ardından genel merkez çalışanları içeri alındı, cami ibadete açıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile bünyesindeki Köln Merkez Camisi'ne yönelik bomba ihbarı asılsız çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, özel ekipler ve eğitimli köpeklerle cami ve binalarda arama yaptı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren arama sonunda, ihbarın asılsız olduğu açıklayan polis, yerleşke çevresindeki güvenlik şeridini kaldırdı, ardından genel merkez çalışanları içeri alındı, cami ibadete açıldı.

Yerel saatle 14.49'da kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, telefonla DİTİB'i arayarak Almanca bomba ihbarında bulunmuş, DİTİB yetkilileri durumu polise bildirmişti.

İkindi namazı sonrası camiyi boşaltan polis, bina çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem almıştı.

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