Almanya’daki Eyalet Seçiminde Sürpriz Sonuç

Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimlerinde Başbakan Angela Merkel'in Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 36 oy alarak birinci çıkarken, İslam karşıtı aşırı sağcı popülist "Almanya için Alternatif" (AfD) Partisi, yüzde 22,8 ile sandıktan ikinci güç olarak çıktı. 2014'e göre yüzde 5 oranında oy kaybeden Sol Parti yüzde 11 ile üçüncü, bir önceki seçimlere göre yüzde 3 oy kaybeden ve yüzde 8,3 oy alan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile dördüncü oldu. Yüzde 1 oranında oyunu arttıran Yeşiller yüzde 6,5 ile beşinci sırada yer alırken, Hür Demokrat Parti (FDP) de yüzde 1,6 oranında oy artırarak yüzde 6,5 ile yüzde 5 seçim barajını geçebilen bir diğer parti oldu.

26 Eylül’de yapılacak Federal Parlamento seçimlerinden önceki son eyalet seçimi olması nedeniyle "son prova" olarak değerlendirilen seçimde alınan sonuçlar ve özellikle CDU’nun oy oranını yüzde 6 civarında arttırması Berlin’den gelen ilk tepkilerde sürpriz olarak nitelendi. Çok sayıda kamuoyu araştırmasında, CDU’nun büyük oy kaybına uğrayacağından yola çıkılıyordu. Ancak CDU Saksonya örgütü lideri ve Eyalet Başbakanı Hasselhoff’un, Başbakan Merkel’in çizgisinden uzaklaşarak, AfD partisinin söylemlerinin bir bölümünü üstlenerek seçime girmesi sonucunda sağ popülistlerden oy almayı başardığı vurgulandı. SPD’nin son eyalet seçimlerinde aldığı yenilgilere bir yenisi eklenirken, AfD hafif oranda oy kaybına rağmen Almanya’nın doğusundaki eyaletlerde ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Diğer partilerin hiçbiri de AfD ile kesinlikle işbirliği yapmayacaklarını ilan ettikleri için yeni bir koalisyon hükümeti oluşturulmasının da kolay olmayacağına dikkat çekildi.