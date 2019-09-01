Almanya’daki Eyalet Seçimlerinde AfD İkinci Parti Oldu

Almanya’nın Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde yapılan seçimlerde Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti SPD yine ağır yenilgiye uğradı. Seçimlerin kazanını ırkçı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oldu. AfD her iki eyalette de ikinci parti konumuna geldi.

Saksonya’daki seçimlerde CDU sandıktan birinci parti olarak çıkmasına rağmen, yüzde 6,5 oranında oy kaybetti ve yüzde 32’de kaldı. Oylarını 18 puan arttıran AfD, yüzde 27,8’e ulaştı. Sadece yüzde 7,6 oy alan SPD ise beş yıl öncesine göre yüzde 4,5 oranında oy kaybetti. AP seçimlerinde oylarını Almanya genelinde yüzde 10,7’den 22,5’ye çıkaran Yeşiller Saksonya’da 8,3 alırken, Sol Parti de yüzde 8’lik puan kaybına ragmen, oyların yüzde 10,5’ini alarak parlamentoya girmeyi başardı.

İki Almanya’nın birleşmesinden bu yana Brandenburg’da iktidarda olan ve Sol Parti ile beraber eyaleti yöneten SPD 2014 yılında aldığı yüzde 31,9’luk oy oranında yaklaşık yüzde 5’lik oy kaybı yaşadı; ancak yüzde 27’yle birinci parti konumu koruyabildi. 2014 yılı seçimlerinde Brandenburg'da AfD'nin oy oranı 12,2 idi. Bu kez ise oylarını neredeyse katlayarak yüzde 23 destek buldu. Yüzde sekiz oranında oy kaybeden CDU yüzde 15 oy ile 3’üncü sırada, Sol Parti yüzde 11, Yeşiller ise yüzde 10 oy oranı ile dördüncü ve beşinci oldu.