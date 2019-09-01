Almanya’daki Eyalet Seçimlerinde AfD İkinci Parti Oldu

Almanya’nın Brandenburg ve Saksonya eyaletlerinde yapılan seçimlerde Başbakan Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti SPD yine ağır yenilgiye uğradı. Seçimlerin kazanını ırkçı ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) oldu. AfD her iki eyalette de ikinci parti konumuna geldi.
Saksonya’daki seçimlerde CDU sandıktan birinci parti olarak çıkmasına rağmen, yüzde 6,5 oranında oy kaybetti ve yüzde 32’de kaldı. Oylarını 18 puan arttıran AfD, yüzde 27,8’e ulaştı. Sadece yüzde 7,6 oy alan SPD ise beş yıl öncesine göre yüzde 4,5 oranında oy kaybetti. AP seçimlerinde oylarını Almanya genelinde yüzde 10,7’den 22,5’ye çıkaran Yeşiller Saksonya’da 8,3 alırken, Sol Parti de yüzde 8’lik puan kaybına ragmen, oyların yüzde 10,5’ini alarak parlamentoya girmeyi başardı.
İki Almanya’nın birleşmesinden bu yana Brandenburg’da iktidarda olan ve Sol Parti ile beraber eyaleti yöneten SPD 2014 yılında aldığı yüzde 31,9’luk oy oranında yaklaşık yüzde 5’lik oy kaybı yaşadı; ancak yüzde 27’yle birinci parti konumu koruyabildi. 2014 yılı seçimlerinde Brandenburg'da AfD'nin oy oranı 12,2 idi. Bu kez ise oylarını neredeyse katlayarak yüzde 23 destek buldu. Yüzde sekiz oranında oy kaybeden CDU yüzde 15 oy ile 3’üncü sırada, Sol Parti yüzde 11, Yeşiller ise yüzde 10 oy oranı ile dördüncü ve beşinci oldu.
Son yıllarda girdiği her seçimde oylarını arttırmayı başaran AfD'nin başarısı aynı zamanda diğer partilerin ağır yenilgisi olarak yorumlanıyor. Sonuçlara göre, Almanya'nın birleşmesinden bu yana CDU'nun “kalesi” olan Saksonya eyaletinde ve SPD’nin “kalesi” Brandenburg’da hükümeti kurmak zor olacak. Saksonya’da CDU’lu Michael Kretschmer, Brandenburg’da ise SPD’li Dietmar Woidke eyalet başbakanları olarak, seçimden sonra AfD ile koalisyona gitmeyeceklerini açıkladı. O açından bundan sonraki süreçte nasıl bir hükümetin çıkacağı şu an için belirsiz. Brandenburg’da SPD’nin Yeşiller ve Sol Parti ile üçlü koalisyon kurması bekleniyor. Saksonya’da ise CDU’nun SPD’yle bulunduğu koalisyonu devam ettirmeye oyları yetmiyor. Bu durumda CDU’nun üçüncü ortak olarak Yeşiller’i de ikna etmesi gerekiyor.
Sonuçlar Almanya’nın doğu eyaletleri ile batı eyaletlerinde yaşayan insanların siyasi olarak ayrışmasının ve bölünmüşlüğünün kanıtı olarak yorumlanıyor. Bundan kısa bir süre önce açıklanan bir ankete göre, AfD yüzde 23 oy oranıyla Almanya’nın doğusundaki beş eyalette en güçlü parti konumunda. AfD’yi yüzde 22 ile Hristiyan Demokrat Parti, yüzde 14 ile Sol Parti, yüzde 13 ile Yeşiller ve yüzde 11 ile Sosyal Demokrat Parti izliyor. Almanya’nın batı eyaletlerinde ise anket sonuçları farklı bir siyasi tablo ortaya koyuyor. Buna göre CDU yüzde 27 ile birinci parti konumunda. Bunu yüzde 25 ile Yeşiller, yüzde 13 ile Sosyal Demokrat Parti izliyor. Seçimler olması halinde AfD’nin Batı Almanya’da alacağı oy oranı ise yüzde 12.
Almanya’da bu yılın son eyalet seçimi 27 Ekim’de Thüringen’de yapılacak. AfD, kamuoyu araştırmalarına göre bu eyalette yüzde 24’le iktidardaki Sol Parti ile kafa kafaya yarışıyor. Saksonya ve Brandenburg'daki sonuçların AfD'nin aşırı sağcı kanadın en güçlü temsil edildiği Thüringen'de de etkili olabileceği tahmin ediliyor. AfD’nin Thüringen örgütü başkanı Björn Höcke, göçü durdurmak için Almanya sınırlarının derhal kapatılmasını talep ediyor. Berlin’deki Yahudi Soykırım Anıtı‘nı “utanç anıtı” olarak niteleyen Höcke, Hitler döneminde kullanılan siyasi propaganda diliyle tanınıyor.
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