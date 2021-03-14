Almanya’daki Eyalet Seçimlerinde CDU Oy Kaybetti

Almanya’da "süper seçim yılı" ilan edilen 2021 yılındaki ilk seçimlerden Yeşiller ve SPD galip çıkarken, Başbakan Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik CDU daha önceden tahmin edildiği gibi büyük oranda oy kaybına uğradı. Seçmenler, Baden-Württemberg ve Rheinland-Pfalz’da eyalet parlamentoları için sandık başına gitti. Ülkenin en zengi eyaleti olarak bilinen Baden Württemberg’de, Wilfried Kretschmann liderliğindeki Yeşiller Partisi, en yakın rakibi Hıristiyan Birlik Partisi’ne (CDU) açık ara fark atarak birinci oldu ve yüzde 33 oy aldı. Yeşiller bu sonuçla Kretschmann’ın başbakanlığında kurulacak koalisyon hükümetinde en güçlü parti olarak iktidarda kalmayı garantiledi. CDU beş yıl önce yapılan seçime göre yüzde 5 oranında oy kaybederek, yüzde 22 oy alabildi. Yaklaşık 7,7 milyon seçmenin yer aldığı eyalette, göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) oyların yüzde 12’sini alırken, sosyal demokrat SPD yüzde 11,8 ile dördüncü oldu, liberal FDP ise yüzde 11 alarak eyalet meclisine giren diğer parti oldu. Eyalette Kretschmann liderliğindeki Yeşiller-CDU koalisyonunun, küçük ortağın zayıflamasına rağmen devam etmesi bekleniyor.

3,1 milyon seçmenin yaşadığı Rheinland-Pfalz eyaletinde ise Başbakan Malu Dreyer ve partisi SPD yarışı önde göğüsledi. SPD bir önceki seçime oranla yüzde 2 oranında oy kaybına rağmen, yüzde 31‘lik oyla ilk sırada yer aldı. CDU ve eyalet başbakanı adayı Christian Baldauf ise yüzde 6 oranında oy kaybı ve yüzde 26 oy oranıyla ikinci parti oldu. Aşırı sağcı AfD yüzde 10,5’luk oy oranıyla, yüzde 8 alabilen Yeşiller’in önünde üçüncü parti olurken, FDP yüzde 6 oy alarak, parlamentoya yeniden girebildi. Bu sonuca göre eyalette SPD, Yeşiller ve FDP arasında ya da CDU, Yeşiller ve FDP arasında üçlü koalisyon kurulabileceği belirtiliyor. Corona salgını nedeniyle özel önlemler altında düzenlenen, sandığa giderek oy kullanmak isteyen seçmenler için seçim lokallerinde FFP2 maskelerinin dağıtıldığı seçimlerde, birçok seçmenin mektupla oy kullanmayı tercih ettiği belirlendi. Seçim sonuçları başkent Berlin’de "CDU açısından hezimet" yorumlarına neden oldu. Analistler, Hıristiyan Birlik Partileri’nden çok sayıda milletvekilinin karıştığı maske yolsuzluğu ve rüşvet suçlamalarının CDU’nun oy kaybına nedeni olduğunu, öte yandan Başbakan Merkel ve Federal Hükümetin Corona politikasına artan tepkilerin de sandığa yansıdığını belirtiyorlar.