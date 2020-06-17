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Almanya’daki İkinci Aşı Çalışması da Hızlandı

17.06.2020 19:17 | Son Güncelleme

Almanya’da aşı çalışmaları yürüten bir ilaç firması daha insanlar üzerinde test aşamasına geçileceğini açıkladı. CureVac, klinik denemelerden olumlu sonuçlar alınması halinde, aşının onay sürecinin 2021 ortasında tamamlanmasını umuyor.

Almanya’daki İkinci Aşı Çalışması da Hızlandı

Almanya’da BioNTech dışında aşı çalışmaları yürüten biyoteknoloji firması CureVac da insanlar üzerinde test aşamasına geçileceğini açıkladı. Firma yetkilileri, klinik denemelerden olumlu sonuçlar alınması halinde, aşının onay sürecinin 2021 ortasında tamamlanmasını umuyor. ​

Almanya ve Belçika’da 144 denek

Aşının insanlarla yapılacak ilk klinik denemesinde, Almanya ve Belçika’dan 144 deneğe farklı dozlarda aşı uygulanması, 24 kişiye de plasebo verilmesi planlanıyor.

CureVac Genel Müdürü Franz-Werner Haas yaptığı yazılı açıklamada, “İlk sonuçları Eylül veya Ekim’de alabilir ve böylece onay sürecini önümüzdeki yıl ortasına kadar tamamlayabiliriz” dedi.

Gelecek yıl onaylanması umuluyor

Almanya’da aşı araştırmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü, klinik deneme sonuçlarının çok iyi olması durumunda, aşının önümüzdeki yılın başında onay sürecine girmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

Aşı üreten firmanın yüzde 23’ünü Alman Hükümeti satın aldı

Aşı üreten firmanın yüzde 23’ünü Alman Hükümeti satın aldı Firmadan yapılan açıklamada, ilk sonuçların olumlu gelmesi halinde, aşının daha geniş ikinci faz denemesinin Eylül veya Ekim’de başlayabileceği aktarıldı.

Alman hükümeti hafta başında, CureVac firmasının yüzde 23’ünü 300 milyon Euro’ya satın aldığını açıklamıştı.

Diğer aşı çalışmaları

Almanya geçen hafta, Fransa, İtalya ve Hollanda ile birlikte, İngiliz ilaç devi AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi’yle ile ortak geliştirdiği potansiyel aşıya toplam 750 milyon Euro yatırım yaparak, 300 milyon aşı dozuna erişimi garantilemişti.

Merkezi Tübingen’de bulunan ve Bill-Melinda Gates Vakfı’ndan destek alan CureVac aşı çalışmalarında “elçi RNA” adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknoloji insan hücrelerine Corona virüsü proteinleri üretmesi komutu veriyor ve bu komut vücudu virüse karşı bir bağışıklık yanıtı geliştirmeye yöneltiyor.

Elçi RNA teknolojisi, Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için yarışan diğer ilaç firmaları arasında bulunan BioNTech ve ortağı Pfizer, Moderna, Translate Bio ve ortağı Sanofi tarafından da kullanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün web sitesinde yer alan bilgilere göre, şu anda 11 deneysel Corona aşısı insanlar üzerinde test ediliyor.

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