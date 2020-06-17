Almanya’daki İkinci Aşı Çalışması da Hızlandı

Aşı üreten firmanın yüzde 23’ünü Alman Hükümeti satın aldı Firmadan yapılan açıklamada, ilk sonuçların olumlu gelmesi halinde, aşının daha geniş ikinci faz denemesinin Eylül veya Ekim’de başlayabileceği aktarıldı.

Almanya’da aşı araştırmalarına izin veren Paul Ehrlich Enstitüsü, klinik deneme sonuçlarının çok iyi olması durumunda, aşının önümüzdeki yılın başında onay sürecine girmesinin mümkün olabileceğini söyledi.

CureVac Genel Müdürü Franz-Werner Haas yaptığı yazılı açıklamada, “İlk sonuçları Eylül veya Ekim’de alabilir ve böylece onay sürecini önümüzdeki yıl ortasına kadar tamamlayabiliriz” dedi.

Aşının insanlarla yapılacak ilk klinik denemesinde, Almanya ve Belçika’dan 144 deneğe farklı dozlarda aşı uygulanması, 24 kişiye de plasebo verilmesi planlanıyor.

Alman hükümeti hafta başında, CureVac firmasının yüzde 23’ünü 300 milyon Euro’ya satın aldığını açıklamıştı.

Diğer aşı çalışmaları

Almanya geçen hafta, Fransa, İtalya ve Hollanda ile birlikte, İngiliz ilaç devi AstraZeneca’nın Oxford Üniversitesi’yle ile ortak geliştirdiği potansiyel aşıya toplam 750 milyon Euro yatırım yaparak, 300 milyon aşı dozuna erişimi garantilemişti.

Merkezi Tübingen’de bulunan ve Bill-Melinda Gates Vakfı’ndan destek alan CureVac aşı çalışmalarında “elçi RNA” adı verilen bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknoloji insan hücrelerine Corona virüsü proteinleri üretmesi komutu veriyor ve bu komut vücudu virüse karşı bir bağışıklık yanıtı geliştirmeye yöneltiyor.

Elçi RNA teknolojisi, Corona virüsüne karşı aşı geliştirmek için yarışan diğer ilaç firmaları arasında bulunan BioNTech ve ortağı Pfizer, Moderna, Translate Bio ve ortağı Sanofi tarafından da kullanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün web sitesinde yer alan bilgilere göre, şu anda 11 deneysel Corona aşısı insanlar üzerinde test ediliyor.

