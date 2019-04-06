Almanya’daki Kariyer Fuarı’na gençlerden yoğun ilgi

“Belçika’dan Hollanda’dan gelenler var” Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay, fuara özellikle ikinci gün gençlerin büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek, bu ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Atay, “Dünden beri stantlarda promosyon ürünü kalmadı. Firmalar çok memnunlar. Öğrenciler çok memnunlar. 5 saatlik mesafeden gelenler var. Belçika’dan Hollanda’dan gelenler var. Bunların hepsi bizim için çok sevindirici” dedi. Katılan gençlerin yabancı dillerinin çok iyi olduğu hatırlatan Atay, bazı şirketlerin fuarda gençlerle görüşerek bünyelerine kattığını söyledi.

“Böyle bir fuarı bir ilk olarak değerlendirmek gerekiyor”

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, fuara gençlerin olağan üstü bir ilgisi olduğunu yineleyerek görüştüğü gençlerin çoğunun Türkiye’ye gitmek istediklerini gözlemlediğini söyledi. Yeneroğlu, “Şimdiye kadar Türkiye’deki şirketlerimiz yurtdışındaki insan gerçekliğimiz noktasında maalesef eksik bilgilere sahip olmaları sebebiyle çok fazla ilgi göstermiyorlardı. Dolayısıyla böyle bir fuarı bir ilk olarak değerlendirmek gerekiyor. Ben eminim önümüzdeki yıl bu fuar Köln Fuar Merkezinde daha kapsamlı şekilde düzenlenecektir” şeklinde konuştu.

“Gençlerimizin Türkiye’ye olan ilgisi bizi sevindiriyor”

Almanya’daki ırkçılık sorununa da değinen Yeneroğlu, “Almanya’da başta kurumsal ırkçılık olmak üzere maalesef çok ciddi manada insanlarımızın ötekileştirilmesi, çok kaliteli olmalarına rağmen iş arayışlarında çok ciddi ayrımcılık olduğunu biliyoruz. Bu ayrımcılıklara tepki gösteren gençlerimizin farklı arayışlar içinde oldukları, özellikle Türkiye’yi tercih ettiklerini görüyoruz. Gençlerimizin Türkiye’ye olan ilgisi bizi sevindiriyor” ifadelerini kullandı.