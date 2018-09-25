Almanya'daki Katolik Kiliselerinde Cinsel Taciz Raporu

Almanya’da Katolik kiliselerinde ve kiliseye bağlı kurumlarda çocuklara yönelik cinsel taciz vakalarını araştıran komisyon raporunu açıkladı. 1946 ile 2014 yılları arasındaki dönemi kapsayan rapor, bu yıllar arasında en az bin 670 Katolik din adamının en az 3 bin 677 genç ve çocuğa istismarda bulunduğunu ortaya koyuyor. Alman Piskoposlar Konseyi’nin öncülüğünde ve üç üniversitenin katılımıyla kilise içi toplam 38 bin dosyayı inceleyen araştırma komisyonunun raporu, kilise tutanaklarına yansımayan çok sayıda başka vakanın da olabileceğini vurguluyor.

İstismara uğrayanların yüzde 62,8'inin erkek, yüzde 34,9’unun kız olduğu belirtilirken, din adamlarının tacizine uğrayanların yarısından fazlasının ergenlik çağına ulaşmamış, yani en fazla 13 yaşında olduğu da raporun bir diğer ayrıntısı. Araştırmayı yapanlar konuyla ilgili binlerce belgenin tahrip edildiğini ya da dosyalarda manipülasyon yapıldığını de tespit etmiş.

Rapora göre olaylarla bağlantılı sadece 566 din adamı hakkında istismarda bulundukları gerekçesiyle kilise bünyesinde soruşturma yapılmış. Çok az vakada suçlananlar din adamlığından uzaklaştırılırken, çoğu şikayet dosyası ise suçlanan rahibin görev yeri değiştirilerek kapatılmış. Rapordaki sayıları "buz dağının görünen kısmı" olarak yorumlayan konunun uzmanları, söz konusu 68 yıllık dönemde kiliselerde ve bağlı kurumlarda on binlerce çocuğun tecavüze uğradığını iddia ederek, çoğu kez ailelerin şikayetçi olmaması nedeniyle cinsel taciz kurbanlarının net sayısının hiç bir zaman ortaya çıkmayacağına dikkat çekiyorlar. Katolik Kilisesi’nin önde gelen isimlerinin, cinsel taciz şikayetlerini soruşturmak yerine, "kol kırılır yen içinde kalır" anlayışıyla örtbas etmeye çalıştıklarını öne süren uzmanlar, çocuklara cinsel istismarda bulunanlar ve aynı zamanda bu istismara göz yumanların da yargılanmasını istiyorlar.