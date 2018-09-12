Almanya'daki kiliselerde cinsel istismar

BERLİN (AA) - Alman Katolik kiliselerindeki çocuk istismarlarının boyutunun bilinenden daha büyük olduğu bildirildi.
Der Spiegel dergisinin haberinde, Alman Piskoposlar Konferansı'nın Mannheim, Heidelberg ve Giessen üniversitelerine çocuk istismarına ilişkin araştırma yaptırdığı, 25 Eylül'de kamuoyuna açıklanacak raporun özetinin incelendiği belirtildi.
Bu kapsamda ülkedeki 27 piskoposluk bölgesinde 38 binden fazla dosyanın gözden geçirildiği ifade edildi.
Araştırma sonucunda, 1946-2014 yıllarında çoğunluğu erkek olan en az 3 bin 677 çocuğun cinsel istismara uğradığının ortaya çıktığı kaydedildi.
Olayların yaşandığı sırada çocukların yarısının en fazla 13 yaşında olduğuna işaret edilen araştırmada, her altı olaydan birinin tecavüz olduğu belirtildi.
Araştırmada, bin 670 papazın suçlara iştirak ettiği belirtildi.
Olayların yarısının ilgili kişilerin tazminat başvurusunun ardından ortaya çıktığı ifade edilen haberde, birçok olayda dosyaların ya imha edildiği ya da değiştirildiği, bunun da henüz karanlıkta olan vakaların boyutunun ne kadar büyük olduğunu gösterdiği vurgulandı.
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