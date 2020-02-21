Almanya'daki Kürtler anlatıyor: 'Şok olduk ama sürpriz değildi'

Almanya, Hanau kentinde Çarşamba akşamı dokuz kişinin öldürülmesinin şokunu yaşıyor.

İki nargile barını hedef alan saldırı, savcılar tarafından "aşırı sağ terörizm" olarak inceleniyor.

Hayatını kaybedenlerin bir kısmını Kürt olduğu belirtiliyor.

BBC'nin radyo programı Outside Source, bölgeyle bağlantıları olan üç Alman-Kürtle saldırıyı konuştu ve Almanya'nın ırkçılıkla mücadelesini sordu.

'Kavraması çok güç'

*Mannheim'da doğan Dastan, Hanau'daki Kürt Toplum Merkezi'ni ziyaret ediyordu*.

Herkes şok içinde.

Çok ama çok genç çocuklar vardı, öldürülen iki kişinin arkadaşı olan. Kapının önünde, şok içinde ağlıyorlardı.

Genelde Kürt Toplum Merkezleri'nde sıklıkla birilerinin yasını tutmak için toplanırız, zira Kürdistan'ın her parçasında her gün birileri ölüyor.

Her gün çok kötü haberler geliyor ve birbirimizle dayanışmak için toplanıyoruz fakat hemen yanı başımızda olan böylesi bir olayı kavramak çok zor.

"Almanya'nın yapması gereken çok ödevi var"

*Dilar Frankfurt'un Offenbach banliyösünde büyüdü, hayatına orada ve İngiltere'de devam ediyor*.

Bu tür saldırılar duyduğumuzda hep şok oluyoruz ve üzülüyoruz, özellikle de bizimki gibi toplulukların başına gelen ırkçı saldırılar olduğunda. Fakat böylesi bir şeyin, büyüdüğüm yere çok yakın olan Hanau gibi bir yerde olabileceğini hiç düşünemezdim.