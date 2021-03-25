Almanya'daki maske skandalında ilk tutuklama

Yürütülen soruşturma kapsamında ilk tutuklama gerçekleşti.Almanya'da resmi kurumlara maske tedariğinde para karşılığı bazı siyasilerin aracılık ettiği skandalla ilgili olarak açıklama yapan Münih Başsavcılığı, bir şüphelinin tutuklandığını ve mal varlığına tedbir konulduğunu açıkladı. Ancak tutuklanan kişinin kimliği açıklanmadı.

Savcılığın yolsuzluk suçlamasıyla soruşturma başlattığı isimler arasında, olaya adı karışan Bavyera Eyaleti'nin eski Adalet Bakanı Alfred Sauter ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinden istifa eden milletvekili Georg Nüsslein'in yanı sıra iki şirket çalışanı ve bir de vergi danışmanı bulunuyor. Savcılık sözcüsü açıklamasında, tutuklama kararının sadece Sauter ya da Nüsslein'a yönelik olmadığını dile getirdi.

Kaçma ve delil karartma ihtimali nedeniyle tutuklama kararı alındığına dikkat çeken savcılık, haksız kazançla elde edilmiş mal varlığı ve paraya karşı da harekete geçildiğini kaydetti. Şüphelilerin yolsuzlukla elde edilmiş para ya da mal varlığına el konulmaması için önlem alabileceğini ifade eden sözcü, soruşturmanın kapsamlı olarak devam ettiğini de vurguladı.