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Almanya'daki NSU davasının maliyeti 30 milyon avro

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 18:14 | Son Güncelleme

Almanya'daki NSU davasının maliyeti 30 milyon avro

BERLİN (AA) - Almanya’da, Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 5 yıldan fazla süren ve temmuzda tamamlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasının maliyetinin 30 milyon avrodan fazla olduğu açıklandı.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi Başkanı Peter Küspert, Alman basınına yaptığı açıklamada, NSU davası için savunma ve müdahil avukatlara yapılan ödemelerin ve diğer giderlerin şimdiye kadar 27,5 milyon avro olarak hesaplandığını belirtti.

Bu rakamın henüz kesin olmadığını ifade eden Küspert, ödemeler ve giderler konusunda bundan sonra yapılacak başvurular nedeniyle miktarın 4'te 1 oranında artabileceğini kaydetti.

Küspert, mahkemenin dava için 2,7 ila 2,8 milyon avro arasında teknik teçhizat aldığını ancak bunun hesaplamaya dahil edilmediğini dile getirdi.

"Adaletin bedeli var." ifadesini kullanan Küspert, davanın maliyetinin dışında Federal Başsavcılığın soruşturma sırasındaki harcamaların da ayrı tutulduğunu kaydetti.

- NSU davası

NSU'nun varlığı Kasım 2011'de tesadüf sonucu gün yüzüne çıkmış, ardından Federal Başsavcılık soruşturma yapmaya başlamıştı.

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla 2013’te görülmeye başlanan NSU terör örgütü davasında, 11 Temmuz 2018’de açıklanan kararda, baş sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık da 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.

Almanya'nın en geniş kapsamlı davalarından NSU'da 5 sanığı 14 avukat savunmuş, 93 mağduru ise 60 avukat temsil etmişti. Toplam 438 duruşmada tamamlanan davada 765 tanık ve 56 uzman dinlenmişti.

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Almanya maliyeti NSU davası

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