Almanya’daki sağcı saldırılarda referans noktası NSU

Hükümetin bir soru önergesine verdiği yanıta göre, son bir yılda NSU’ya referansla 35 suç kaydedildi.Aşırı sağcılar için bugün de Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün referans olmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Sol Parti milletvekili Martina Renner Alman hükümetine verdiği soru önergesinde, yakın dönemde 8’i Türk 10 kişiyi öldüren terör örgütü NSU'ya referansla ya da adı kullanılarak kaç tehdit veya saldırının gerçekleştirildiğini sordu.

Hükümet yanıtında, Haziran 2018 ile Temmuz 2019 tarihleri arasında NSU’nun referans alındığı 35 aşırı sağ saikle işlenen suç kaydedildiği bilgisini paylaştı.

Ağırlık tehditlerde

NSU’ya atıf yapılan bu suçların büyük bir bölümünü tehdit suçları ile “anayasayı ihlal eden örgütlerin sembollerinin kullanılması” kapsamındaki soruşturmalarla ortaya çıkan suçlar oluşturuyor.

Bu arada soru önergesine yanıt veren hükümetin paylaştığı verilerde dikkat çeken bir diğer nokta da, sol saiklerle işlenen suç ya da soruşturmalarda 58 kez NSU’ya rastlanmış olunması.