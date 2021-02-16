Almanya'daki Sehayat Firmaları Yurt Dışında Yaz Tatili İçin Umutlu

Yaza, başka bir deyişle 2021 turizm sezonuna bir kaç ay kaldı, ancak Corona nedeniyle hemen hemen tüm turizm destinasyonları için durum belirsiz. Dünya çapında alınan önlemler, yasaklamalar ve seyahat engelleri nedeniyle 2020’de durma noktasına gelen ve büyük bir kriz yaşayan turizm sektörü, önümüzdeki yaz aylarına herşeye rağmen büyük umutla bakıyor.

Almanya’da sektör temsilcileri hükümetten bu konuda gelen açıklamaları ve gelişmeleri en küçük ayrıntısına kadar değerlendirip yorumlarken, aşı ve hızlı testler sayesinde Nisan ayında Paskalya tatili ile birlikte, en geç Mayıs’tan sonra seyahat koşullarının oluşacağına ve yaz tatillerinde patlama yaşanacağına inanıyor.

Bu iyimser beklentinin bir nedeni, Federal Hükümet‘in Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Bareiss‘in aşılamaya paralel, vaka sayılarındaki gerilemeden yola çıkarak, "Yaz aylarında klasik tatil ülkeleri Türkiye, Yunanistan ve İspanya’ya hijyen koşullarına uymak koşuluyla gitmek mümkün olacak" şeklindeki açıklaması.

Aynı şekilde Almanya Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig de, aşılamaların hızlanmasıyla Mayıs’tan sonra seyahat koşullarının iyileşeceğini, yılın ikinci yarısından sonra başta Almanya ve Avrupa’da, daha sonra da uzak ülkelerde tatil yapmanın mümkün olmasını beklediğini söyledi. Bu açıklamalar sektörde sevince neden olurken, seyahat etmeyi çok seven Almanlar'ın çoğunluğunun pandemi nedeniyle rezervasyonlar konusunda çekimser olması dikkat çekiyor. Yapılan analizlere göre, Alman tatilcilerin yüzde 38’i herhangi bir tatil seyahati kararı alma konusunda "kararsız" olduklarını ifade ederken, yüzde 46 ile neredeyse yarısı, önümüzdeki haftalarda gelişmeleri beklemeyi ve ardından tatil konusunda çok kısa sürede karar vermeyi planladıklarını belirtiyor.