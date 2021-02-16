Almanya'daki Sehayat Firmaları Yurt Dışında Yaz Tatili İçin Umutlu

Yaza, başka bir deyişle 2021 turizm sezonuna bir kaç ay kaldı, ancak Corona nedeniyle hemen hemen tüm turizm destinasyonları için durum belirsiz. Dünya çapında alınan önlemler, yasaklamalar ve seyahat engelleri nedeniyle 2020’de durma noktasına gelen ve büyük bir kriz yaşayan turizm sektörü, önümüzdeki yaz aylarına herşeye rağmen büyük umutla bakıyor.
Almanya’da sektör temsilcileri hükümetten bu konuda gelen açıklamaları ve gelişmeleri en küçük ayrıntısına kadar değerlendirip yorumlarken, aşı ve hızlı testler sayesinde Nisan ayında Paskalya tatili ile birlikte, en geç Mayıs’tan sonra seyahat koşullarının oluşacağına ve yaz tatillerinde patlama yaşanacağına inanıyor.
Bu iyimser beklentinin bir nedeni, Federal Hükümet‘in Turizmden Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Bareiss‘in aşılamaya paralel, vaka sayılarındaki gerilemeden yola çıkarak, "Yaz aylarında klasik tatil ülkeleri Türkiye, Yunanistan ve İspanya’ya hijyen koşullarına uymak koşuluyla gitmek mümkün olacak" şeklindeki açıklaması.
Aynı şekilde Almanya Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Norbert Fiebig de, aşılamaların hızlanmasıyla Mayıs’tan sonra seyahat koşullarının iyileşeceğini, yılın ikinci yarısından sonra başta Almanya ve Avrupa’da, daha sonra da uzak ülkelerde tatil yapmanın mümkün olmasını beklediğini söyledi. Bu açıklamalar sektörde sevince neden olurken, seyahat etmeyi çok seven Almanlar'ın çoğunluğunun pandemi nedeniyle rezervasyonlar konusunda çekimser olması dikkat çekiyor. Yapılan analizlere göre, Alman tatilcilerin yüzde 38’i herhangi bir tatil seyahati kararı alma konusunda "kararsız" olduklarını ifade ederken, yüzde 46 ile neredeyse yarısı, önümüzdeki haftalarda gelişmeleri beklemeyi ve ardından tatil konusunda çok kısa sürede karar vermeyi planladıklarını belirtiyor.
Geçen sene yapılan rezervasyonların yüzde 85’i iptal edilmek zorunda kalmıştı.
Almanya’dan Türkiye’ye seyahatlar konusunda sektörün önde gelen isimlerinden Kaya Reisen adlı şirketin sahibi Bahattin Kaya, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, kamuoyu araştırma ve analizlerdeki sayıların kendi
gözlemleri ve satış sayıları ile aynı olduğunu belirterek, "Piyasada büyük bir belirsizlik var, iyimser beklentiler için çok erken" diyor.
Kaya şöyle konuşuyor: "Geçen yıl rezervasyon yapanların büyük bölümü seyahat yasakları ve kısıtlamaları nedeniyle gidemedi. Uçak biletleri ve oteller yapılan ön ödemelerin bir kısmı yandı. THY gibi bazı uçak şirketleri parası ödenmiş biletleri açığa alma imkanı sundu. Ama bazı şirketler iptal olan uçuşların parasını vermedi. Otellerde de benzer sorunlar yaşandı. O yüzden insanlar şimdi bilet alıp, rezervasyon yapmaktan kaçınıyor veya yeniden bir yasak gelirse diyerek beklemeyi tercih ediyor. Biz de gelen müşterilere riskli durumu anlatarak, biraz daha sabırlı olmalarını söylüyoruz. İki yıl öncesi, 2019 ile karşılaştırdıkta rezervasyonların en fazla yüzde 10’una ulaştık. Halbuki Almanların çoğunluğu Şubat, Mart ayında yazın nereye gidecekleri konusunda karar vermiş, biletlerini almış olurlardı."
Hem tatilcilerin çekimser tavrı hem de geçen seneye yönelik iptaller nedeniyle sektörün yaşadığı gelir kaybının 2020‘de yüzde 94 olduğunu belirten Bahattin Kaya, seyahat acentalarının yaklaşık yüzde 90’ının şu anda çok zor bir durumla karşı karşıya kaldığına, hatta iflasın eşiğinde olduğuna da dikkat çekerek, şirketlerin çoğunun devlet yardımlarına muhtaç kaldığını belirtti. Bahattin Kaya, sektörünün toparlanabilmesi için en geç Nisan ayına kadar yurt dışına seyahatlerin olup-olmayacağı konusunda net ve kesin bir açıklama gerektiğini belirtiyor ve şunları söylüyor:
"Acentalar ve müşteriler açısından en önemli durum şu andaki ciddi belirsizlik. O açıdan Türkiye turizminin yeniden eski performansına ulaşacağı öngörüsünde bulunmak da imkansız. Bir de şu var: Corona ile ilgili gelişmelerin sadece Almanya’da iyiye gitmesi yeterli değil. Birçok turist, örneğin Türkiye’ye gittiğinde gezip, eğlenmek istiyor. Sadece otelde oturmak yetersiz kalıyor. Mesela İstanbul’da lokantaların, eğlence olanaklarının kapalı olması turistleri caydıran bir durum. Yani hem orada hem de burada herşeyin iyi olmasını umut ediyoruz. Aylardır yurt içi ve yurt dışında tatil yapamayan insanlar tatile çıkmayı sabırsızlıkla bekliyor."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bundan kısa bir süre önce, Türkiye’nin turizm sezonunu Nisan ayında açacağını belirterek, "Bizim yaz sezonunu başlatma hedefimiz Nisan. Hafif bir açılış olacak. Akdeniz’den başlayıp Ege’ye yayılacak. İlk etapta belli başlı Avrupa ülkeleriyle başlar. Biz bütün pazarların Ağustos’ta açılacağını düşünüyoruz. Avrupa ve Türki Cumhuriyetlerden yoğun turist gelecek. Nisan ayında yerli pazarla başlar, daha sonra Rusya ve İngiltere devreye girer" şeklinde konuşmuştu