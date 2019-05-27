Almanya'da 2014 yılında Wuppertal kenti sokaklarında "Şeriat Polisi" yazılı yeleklerle dolaşan kişilerin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ülke genelinde tartışılan grupla ilgili yeni bir mahkeme kararı verildi.

Wuppertal'daki mahkeme, yedi sanığı 300 euro ile bin 800 euro arasında değişen miktarlarda para cezasına çarptırdı. Yaşları 27 ile 37 arasında değişen sanıklardan üçü, üniforma yasağı ile ilgili kanunları ihlal etmekten, dört sanık ise suç ortaklığından ceza aldı. İddianamede Alman demokratik hukuk sistemini yıkıp yerine şeriat kanunlarını getirmeye çalışmakla suçlanan sanıklar için iki yıla varan hapis cezaları talep edilmişti.

Eylül 2014'teki görüntülerde, turuncu renkli yeleklerle gezen ve kendilerine "Şeriat Polisi" adını veren bir grubun Wuppertal sokaklarında karşılarına çıkan genç Müslümanlara alkol kullanmamalarını, kumar oynamamalarını, kafe ya da genelevlere gitmemelerini söyledikleri görülüyordu. Aynı dönemde kent sokaklarında üzerinde "Şeriat Kontrolündeki Alan" yazılı el ilanları bulunmuştu.