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Almanya'daki "Şeriat Polisi" davasında para cezası

27.05.2019 19:26 | Son Güncelleme

Almanya'da mahkeme, Wuppertal kentinde sırtlarında "Şeriat Polisi" yazan yeleklerle dolaşan grubun yedi üyesine para cezası verdi.

Almanya'daki "Şeriat Polisi" davasında para cezası

Almanya'da 2014 yılında Wuppertal kenti sokaklarında "Şeriat Polisi" yazılı yeleklerle dolaşan kişilerin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ülke genelinde tartışılan grupla ilgili yeni bir mahkeme kararı verildi.

Wuppertal'daki mahkeme, yedi sanığı 300 euro ile bin 800 euro arasında değişen miktarlarda para cezasına çarptırdı. Yaşları 27 ile 37 arasında değişen sanıklardan üçü, üniforma yasağı ile ilgili kanunları ihlal etmekten, dört sanık ise suç ortaklığından ceza aldı. İddianamede Alman demokratik hukuk sistemini yıkıp yerine şeriat kanunlarını getirmeye çalışmakla suçlanan sanıklar için iki yıla varan hapis cezaları talep edilmişti.

Eylül 2014'teki görüntülerde, turuncu renkli yeleklerle gezen ve kendilerine "Şeriat Polisi" adını veren bir grubun Wuppertal sokaklarında karşılarına çıkan genç Müslümanlara alkol kullanmamalarını, kumar oynamamalarını, kafe ya da genelevlere gitmemelerini söyledikleri görülüyordu. Aynı dönemde kent sokaklarında üzerinde "Şeriat Kontrolündeki Alan" yazılı el ilanları bulunmuştu.

Mahkeme heyetinin başkanı Holger Jung, sanıkların "Şeriat Polisi" isminin seçiminde yurt dışındaki aynı adlı militan gruplara bilinçli gönderme yaptıklarını belirterek, kararaı söz konusu eylemlerin "Müslümanlar üzerinde ürkütücü etki uyandırabileceği" şeklinde gerekçelendirdi. Ana davada bilirkişi olarak görev yapan bir İslam bilimcinin farklı ülkelerde "gerçek" Şeriat polislerinin insanları ürkütme amacıyla hareket ettiği ve hatta ellerinde sopalarla şiddete başvurduğu şeklindeki ifadelerine atıfta bulunulan kararda, sanıkların kimseye saldırmadığının da göz önünde bulundurulduğu bildirildi.

Beraat kararı bozulmuştu

Sanıklarla ilgili 2016 yılında Wuppertal Eyalet Asliye Mahkemesi tarafından verilen beraat kararı geçen sene Federal Yargıtay tarafından bozulmuştu. 2016'daki beraat kararı, sanıkların giydiği yeleğin üniforma olarak sınıflandırılamayacağı ve eylemlerinin göz korkutucu olmadığı gerekçesiyle verilmişti.

Grubun liderliğini Almanya'nın en fazla tanınan kökten dinci vaizlerinden biri olan 38 yaşındaki Sven Lau yapıyordu. Sonradan İslam'ı seçmiş bir isim olan Lau, Suriye'ye Radikal islamcı savaşçı gönderen "bir terör örgütüne yardım etmek" suçundan yargılandığı bir başka davada 2017 yılında beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

DW,dpa,AFP,AP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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