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Almanya'daki silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 22:23 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer: - "Mevcut bulgulara göre bunun Yahudi düşmanı bir saldırı olduğunu varsayıyoruz" - Zanlının 27 yaşındaki Alman Stephan B. olduğu ve saldırıyı kask kamerasıyla kaydettiği belirtildi

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentindeki silahlı saldırının, mevcut bulgulara göre "Yahudi düşmanı bir saldırı" olduğunu varsaydıklarını bildirdi.

Seehofer, Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide 2 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Federal Başsavcılığın değerlendirmesine göre saldırının aşırı sağcı arka planı olduğu konusunda yeterli kanıtların bulunduğunu belirterek, "Mevcut bulgulara göre bunun Yahudi düşmanı bir saldırı olduğunu varsayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kippur (Kefaret günü) olduğuna işaret eden Seehofer, "Silahlı bir kişi yaklaşık 80 kişinin bulunduğu sinagoga girmeye çalıştı." açıklamasını yaptı.

Saldırıyı kınayan Seehofer, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

- Alman saldırgan saldırıyı kask kamerasıyla kaydetti

Spiegel dergisinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan zanlının 27 yaşındaki Alman Stephan B. olduğu belirtildi.

Stephan B'nin saldırıyı kask kamerasıyla kaydettiği ifade edilen haberde, görüntülerde sinagogun yakınında bulunan Yahudi mezarlığı önünde bir kadını ve dönercide bir müşteriyi öldürdüğünün görüldüğü kaydedildi.

Görüntülerde saldırganın Yahudilere yönelik hakaretlerde bulunduğunun duyulduğu aktarılan haberde, daha sonra saldırganın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Alman Haber Ajansı (DPA), zanlının çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığını duyurdu.

Halle'deki Yahudi cemaatinin başkanı Max Privorozki, Alman basınına yaptığı açıklamada, saldırganın sinagoga girmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Olay sırasında sinagogda bulunduğunu ifade eden Privorozki, güvenlik kamerasından saldırganı izlediklerini belirterek, saldırganın birkaç kez sinagogun kapısına ateş ettiğini ve ardından kapıya patlayıcı madde attığını kaydetti.

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, İçişleri Bakanı Seehofer ve ve Saksonya-Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff'tan saldırıya ilişkin bilgi aldı.

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Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer Almanya halle silahlı saldırı

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