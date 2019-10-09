Almanya'daki silahlı saldırı

BERLİN (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentindeki silahlı saldırının, mevcut bulgulara göre "Yahudi düşmanı bir saldırı" olduğunu varsaydıklarını bildirdi.

Seehofer, Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide 2 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Federal Başsavcılığın değerlendirmesine göre saldırının aşırı sağcı arka planı olduğu konusunda yeterli kanıtların bulunduğunu belirterek, "Mevcut bulgulara göre bunun Yahudi düşmanı bir saldırı olduğunu varsayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kippur (Kefaret günü) olduğuna işaret eden Seehofer, "Silahlı bir kişi yaklaşık 80 kişinin bulunduğu sinagoga girmeye çalıştı." açıklamasını yaptı.

Saldırıyı kınayan Seehofer, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

- Alman saldırgan saldırıyı kask kamerasıyla kaydetti

Spiegel dergisinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan zanlının 27 yaşındaki Alman Stephan B. olduğu belirtildi.