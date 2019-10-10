Almanya'daki silahlı saldırı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Halle kentinde dün iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen Neonazi Stephan Balliet'in bir cami ile sol gruba ait bir binaya da saldırı planladığı ortaya çıktı.

Irkçı saldırgan Balliet'in internette yayımladığı manifestoda, "Öncelikle daha az korunan bir cami ya da solculara ait bir antifa 'kültür' merkezine baskın yapmayı planlamıştım." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı Almanın manifestosunda, Avrupa'ya her gün mülteciler gelmeye devam ettiği için camideki muhtemel kurbanların bir anlam taşımadığını ancak Yahudi öldürmenin buna değeceğini düşündüğünü belirtti.

Irkçı katil Balliet manifestosunda, "dindar olmayan" Yahudilerin de dini günde Sinagog'ta olacağını savunarak, Yahudiliğin en kutsal günü olan Yom Kippur'u (Kefaret Günü) saldırı için kasıtlı olarak seçtiğini vurguladı.

Polis, sinagog ve yakındaki bir Yahudi mezarlığıyla ilgili ayrıntılı notlar ve saldırılarda kullanılması planlanan çeşitli silahların, el yapımı patlayıcıların fotoğraflarını içeren manifestonun gerçekliğini araştırıyor.