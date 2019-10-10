Almanya'daki silahlı saldırı

BERLİN (AA) - Almanya Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde dün meydana gelen silahlı saldırının mevcut bilgilerine göre, olayın bir kişinin geçekleştirdiği aşırı sağcı bir terör saldırısı olduğunu söyledi.

Bakan Lambrecht, Karlsruhe kentinde Federal Başsavcı Peter Frank ile saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırganın antisemitik ve aşırı sağcı yaklaşımlarla hareket ettiğini varsaydıklarını belirten Lambrecht, "Mevcut bilgilere göre bu, bir kişinin geçekleştirdiği aşırı sağcı bir terör saldırısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Lambrecht, saldırganın Halle'deki sinagogu hedef aldığını söyleyerek, ancak saldırganın sinagoga girmeyi başaramadığını ifade etti.

- Aşırı sağcılık en büyük tehditlerden biridir

Ülkede aşırı sağcı şiddetin arttığını ve agresif bir hal aldığını tespit ettiklerine işaret eden Lambrecht, "Bu (aşırı sağcılık), karşı karşıya kaldığımız en büyük tehditlerden biridir. Bundan dolayı hukuk devletinin tüm araçlarıyla, bu tehdide karşı çıkmamız lazım." diye konuştu.