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Almanya’daki silahlı saldırının aile faciası olduğu ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:35 | Son Güncelleme

Almanya’nın Rot am See kasabasında 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının aile faciası olduğu açıklandı.Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Rot am See kasabasında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırının aile faciası olduğu ortaya çıktı.

Almanya’nın Rot am See kasabasında 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının aile faciası olduğu açıklandı.
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde bulunan Rot am See kasabasında 6 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan silahlı saldırının aile faciası olduğu ortaya çıktı. Yerel saat ile 12.45’te İstasyon Caddesi’nde bir kahvehanede yaşanan olayda öldürülen 6 kişinin de aynı aileden olduğu kaydedildi. Ölenlerin 3 erkek ve 3 kadın olduğu kaydedilirken, erkeklerin 36, 65 ve 69 yaşlarında kadınların ise 36, 56 ve 62 yaşlarında olduğu bildirildi. Yaralılar arasında ise 12 ve 14 yaşlarında iki çocuk olduğu kaydedildi.
Öte yandan, öldürülenler arasında saldırganın anne ve babasının olduğu açıklanırken, saldırganın kimliği belirsizliğini koruyor.

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