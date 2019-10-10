Almanya’daki Son Saldırı Aşırı Sağ Endişelerini Artırdı

Almanya’nın Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide 2 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı 27 yaşındaki Alman aşırı sağcı Stephan B.’nin düzenlediği ve saldırıyı kask kamerasıyla sosyal medyadan canlı yayınladığı ortaya çıktı. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, başkent Berlin’in yaklaşık 100 km güneyinde bulunan kentteki olayda ağır yaralı olarak ele geçirilen saldırganın tek başına hareket ettiğini ve "Yahudi düşmanı bir saldırı" amaçladığını varsaydıklarını bildirdi. Saldırıda ölenler için tören Zanlının daha önce aşırı sağcı çevrelerle bağlantısı yönünde bir ipucuna rastlamadıklarını söyleyen Seehofer, saldırganın kullandığı silahların kaynağı konusunda da bir açıklama yapmadı. Polis saldırıdan sonra, olayı iki kişinin gerçekleştirdiğini, bir saldırganın yakalandığını, diğerinin ise kaçmayı başardığını duyurmuştu. Bu arada Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, bugün Halle’de saldırının yaşandığı yeri ziyaret ederek, Yahudi cemaatinin temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Angela Merkel ise saldırının ardından, dün akşam saatlerinde Berlin'de bulunan Yeni Sinagog'u ziyaret ederek, taziyelerini bildirdi. Merkel, burada saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen ayini izledi.

Yahudi örgütlerden polise güvenlik zaafiyeti eleştirisi Almanya Yahudiler Konseyi Başkanı Josef Schuster polisin sinagoglar önünde yeterli güvenlik önlemi almamasını skandal olarak nitelendirdi ve "Halle'deki Sinagog'un Yom Kippur Bayramı ayininde polis tarafından korunmaması skandal bir durum. Mucizevi bir şekilde daha büyük bir felaket olmadı" ifadelerini kullandı. Halle Yahudi Cemaati Başkanı Max Privorotzki, saldırı anında sinagogda bayramı kutlamak için bir araya gelen en az 70 kişinin bulunduğunu, dışarıdan gelen ateş sesleri üzerine büyük bir bölümünün binanın arkasındaki bahçeye kaçtığını, birkaç kişinin ise saldırganının içeri girmesi durumunda karşı koymak için sinagogda kaldığını bildirdi. Saldırgan olayı kask kamerasıyla kaydetmiş Stephan B'nin saldırıyı kask kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, üzerinde askeri elbise, kafasında miğfer, elinde kendi yaptığı silah ve bombalarla sinagogun önüne gelişi, o sırada yoldan geçen bir kadını sırtından vurarak öldürmesi, sinagogun kapısını açamaması üzerine girdiği ‘Kiez Döner’ adlı bir Türk döner büfesinde bir müşteriyi öldürdüğü anlar görünüyor. Görüntülerde saldırgan, Yahudi Soykırımı Holocost’un olmadığını, dünyanın en büyük sorunun ise feminizm olduğunu İngilizce kullanarak söylüyor. Polis yetkilileri, Stephan B.‘nin, Yeni Zelanda’da 15 Mart’ta 2 camiye yönelik düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği katliamdan etkilendiğinden yola çıkıyor ve o saldırıyı düzenleyen Brenton Tarrant'ın da Facebook hesabından olayı canlı yayınlandığını belirtiyor. Uzmanlar, internetteki sosyal ağlar üzerinden silah kullanımı, patlayıcı üretimi hakkında bilgi edinebilen, "Yalnız Kurtlar" olarak tanımlanan, tek başına eyleme geçebilecek aşırı sağcıları büyük bir tehlike olarak tanımlıyor.