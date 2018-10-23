Almanya’daki Suudi temsilciliklerine kamera önerisi

Söz konusu açıklama kraliyet ailesinin, özellikle Veliaht Prens Selman'ın politikalarını eleştiren yazıları ile bilinen gazetecinin nasıl öldüğüne ilişkin soru işaretlerini gidermek açısından tatmin edici bulunmamıştı.

Riyad yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluk binasına girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın burada yaşanan bir arbedede aldığı yumruk darbesiyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Bild gazetesine konuşan Brok, "Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin haberlerin son derece kaygı verici olduğunu" söyledi. Brok, "Bu nedenle ciddi bir durum halinde orada neler olup bittiğini bilebilmemiz için Almanya'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği ve konsolosluğunu video ile izlemenin hukuken mümkün olup olmadığını araştırmamız gerekiyor" dedi. Suudi Arabistan'ın Berlin'deki büyükelçilik binasının yanı sıra Frankfurt'ta bir konsolosluk binası bulunuyor.

Merkel'in Suudi Arabistan politikasına eleştiri

Kaşıkçı olayı, Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatını da yeniden tartışmaya açtı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kaşıkçı cinayeti tam anlamıyla aydınlatılıncaya dek Almanya'dan en fazla silah alan ikinci ülke olan Suudi Arabistan'a silah ihracat izinlerini durdurduklarını açıklamıştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkan Vekili Rolf Mützenich, Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada Merkel'in bu tutumunu sert biçimde eleştirdi. Mützenich, "Hükümetin, özellikle de başbakanının ancak Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra Suudi Arabistan'a silah ihracat izinleri konusunda fikir değiştirmesi ve iki ülke ilişkilerini gözden geçirmesi utanç verici" diye konuştu.

Başbakanın, "2017 yılının Nisan ayındaki Cidde ziyaretinde yeni askeri ilişkiler kurduğunu ve büyük ekonomik bağlantılara öncelik verdiğini" hatırlatan Mützenich, "2018 Mayıs ayında Veliaht Prensin Berlin ziyaretinde Riyad ile uzlaşmayı öncelik ilan edenin de Merkel'in kendisi olduğunu" söyledi.

DW, AFP/SÖ,GA

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