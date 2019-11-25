Almanya’daki Tarihi Müzede 1 Milyar Euroluk Soygun 

Almanya’da Dresden kentindeki Grünes Gewölbe “Yeşil Kasa” müzesinden önemli sanat eserleri çalındı.

Kentin en eski kalelerinde biri ve Barok mimari eseri olan Grünes Gewölbe, sanat eserlerinin sergilendiği bir müze olarak hizmet veriyor.

Soygunda 18’inci yüzyıla ait paha biçilmez üç mücevher setinden parçalar çalındı.

Alman Bild gazetesi, yaklaşık bir milyar Euro değerinde eserin çalındığını iddia ederken yetkililerden bu konuda resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Polis müzeyi ziyaretçilere kapatırken hangi eserlerin çalındığı ve verilen zararı tespit etmek için incelemelerini sürdürüyor.

Saksonya eyaleti kültür bakanı, bu hırsızlığı, “Tüm Saksonya’nın kültür mirasına yapılmış bir saldırı” olarak niteledi.

Yetkililer, şu anki tespitlerine göre, hırsızların her biri onlarca değerli taştan oluşan üç setlik Barok mücevherlerinin bulunduğu bir cam bölmeyi açmayı başardığını belirtti.

“Yeşil Kasa” müdürü Dirk Syndram, müzedeki eserlerin paha biçilmez bir kültürel değere sahip olduğunu belirterek, “Avrupa’daki diğer hiçbir koleksiyonda bu şekil ve miktarda korunan mücevher yok” dedi.