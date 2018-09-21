HABER

Almanya'daki tur operatörlerinden Zerzevan Kalesi'ne ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 14:03 | Son Güncelleme

SunExpress'in daveti üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle düzenlenen program kapsamında, Almanya'dan Diyarbakır'a gelen 34 tur operatörü ve seyahat acentesi yetkilisi, kazı çalışmaları süren Zerzevan Kalesi'ni gezdi - SunExpress Anadolu Bölge Müdürü Murat Özolcay: - "Diyarbakır'ın yaşanılacak huzurlu bir kent olduğunu gösterebilmek amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik" - Tur operatörlerinden Ümmiye Aygün Çelebi: - "Diyarbakır muazzam bir yer"

DİYARBAKIR (AA) - Almanya'daki tur operatörleri ve seyahat acenteleri yetkilileri davet üzerine geldikleri Diyarbakır'da Zerzevan Kalesi'ni gezdi.

SunExpress'in daveti üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle düzenlenen program kapsamında, Almanya'dan 34 tur operatörü ve seyahat acentesi yetkilisi Diyarbakır'a geldi.

İlk olarak Çınar ilçesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde kazı çalışmalarının sürdüğü Zerzevan Kalesi'ni ziyaret eden tur operatörleri ve acente yetkilileri, kazı başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Coşkun'dan bilgi aldı.

SunExpress Anadolu Bölge Müdürü Murat Özolcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'dan Almanya'nın Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover kentlerine haziran ayında sefer başlattıklarını hatırlattı.

Bu seferlerin güçlenmesi, yolcu sayısının artması ve kent turizminin canlandırılmasını hedeflediklerini dile getiren Özolcay, "Tur düzenleyen, bilet satan acentelerimizi buraya davet edip buranın tarihi zenginliklerini, kültürünü ve Diyarbakır'ın yaşanılacak huzurlu bir kent olduğunu gösterebilmek amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik." dedi.

- "İlk defa geliyorum, çok güzel bir şehir"

SunExpress Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, Belçika ve Hollanda Satış Müdürü Recep Akın ise kente uzun süredir sefer düzenlemeyi istediklerini, şimdi ise başlatılan bu seferleri artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Bölgenin güvenli olduğunu, kentin Türkiye'nin herhangi bir şehrinden farklı olmadığını acentelere göstermek istediklerini aktaran Akın, izlenimlerini sosyal medyadan da paylaşarak daha fazla tanıtılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Akın, "İlk defa geliyorum, çok güzel bir şehir. Yolları geniş, hareketli bir şehir. İnsanlar yardımsever ve arkadaş canlısı, misafire çok nazik davranılıyor." dedi.

Geziye katılan tur operatörlerinden Ümmiye Aygün Çelebi, daha önce ziyaret etmediği bu tarihi şehri görmek istediğini söyleyerek "Diyarbakır'ın güvenli bir şehir olduğunu görmek ve kenti tanıtabilmek için geldim. Diyarbakır muazzam bir yer. Tarihi açıdan gerçekten güzel farklı bir şehir. Kültür açısından da çok farklı, çok beğendim. Diyarbakır kesinlikle önereceğim, kültür açısından çok güzel farklı bir konsept." diye konuştu.

PARTNERKilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?
Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtulduErzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu
Taşköprü'de çirkinliğin izleri siliniyorTaşköprü'de çirkinliğin izleri siliniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya'daki 34 tur operatörü SunExpress Zerzevan Kalesi

En Çok Okunan Haberler

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Gerilim dorukta, sular ısındı: Savaşı bize dayatılırsa...

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

Düğün sabahı dehşeti yaşattı! Öldürüp, ormanlık alanda ağaca bağladı

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

F.Bahçe taraftarı Cocu'nun yerine onu istiyor!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

İlginizi Çekebilir

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

Büyük Marmara Depremi ile ile ilgili korkutan açıklama: Kıyamet benzeri bir olay olur!

İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! 25 Eylül Salı gününe dikkat!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Antalya'da 15 milyon TL parayı zimmetine geçiren çalışan izne ayrılıp sırra kadem bastı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da havadan, karadan ve denizden operasyon düzenleniyor

Son dakika! İstanbul'da havadan, karadan ve denizden operasyon düzenleniyor

Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu

Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Nazlı Ilıcak'tan FETÖ itirafı: Dini faaliyetleri beni cezbetti, aldandım

Adnan Oktar'ın kedicikleri neden birbirine benziyor? İşte yanıtı

Adnan Oktar'ın kedicikleri neden birbirine benziyor? İşte yanıtı

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük!

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

Camide seks skandalı! İmam görevden alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.