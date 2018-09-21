Almanya'daki tur operatörlerinden Zerzevan Kalesi'ne ziyaret

Bu seferlerin güçlenmesi, yolcu sayısının artması ve kent turizminin canlandırılmasını hedeflediklerini dile getiren Özolcay, "Tur düzenleyen, bilet satan acentelerimizi buraya davet edip buranın tarihi zenginliklerini, kültürünü ve Diyarbakır'ın yaşanılacak huzurlu bir kent olduğunu gösterebilmek amacıyla böyle bir organizasyon düzenledik." dedi.

SunExpress Anadolu Bölge Müdürü Murat Özolcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'dan Almanya'nın Frankfurt, Düsseldorf ve Hannover kentlerine haziran ayında sefer başlattıklarını hatırlattı.

İlk olarak Çınar ilçesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde kazı çalışmalarının sürdüğü Zerzevan Kalesi'ni ziyaret eden tur operatörleri ve acente yetkilileri, kazı başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Coşkun'dan bilgi aldı.

SunExpress'in daveti üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansının desteğiyle düzenlenen program kapsamında, Almanya'dan 34 tur operatörü ve seyahat acentesi yetkilisi Diyarbakır'a geldi.

- "İlk defa geliyorum, çok güzel bir şehir"

SunExpress Almanya Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti, Belçika ve Hollanda Satış Müdürü Recep Akın ise kente uzun süredir sefer düzenlemeyi istediklerini, şimdi ise başlatılan bu seferleri artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Bölgenin güvenli olduğunu, kentin Türkiye'nin herhangi bir şehrinden farklı olmadığını acentelere göstermek istediklerini aktaran Akın, izlenimlerini sosyal medyadan da paylaşarak daha fazla tanıtılmasını amaçladıklarını ifade etti.

Akın, "İlk defa geliyorum, çok güzel bir şehir. Yolları geniş, hareketli bir şehir. İnsanlar yardımsever ve arkadaş canlısı, misafire çok nazik davranılıyor." dedi.

Geziye katılan tur operatörlerinden Ümmiye Aygün Çelebi, daha önce ziyaret etmediği bu tarihi şehri görmek istediğini söyleyerek "Diyarbakır'ın güvenli bir şehir olduğunu görmek ve kenti tanıtabilmek için geldim. Diyarbakır muazzam bir yer. Tarihi açıdan gerçekten güzel farklı bir şehir. Kültür açısından da çok farklı, çok beğendim. Diyarbakır kesinlikle önereceğim, kültür açısından çok güzel farklı bir konsept." diye konuştu.

