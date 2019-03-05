Almanya'daki turizm fuarına Türkiye damga vuracak

BERLİN (AA) – CÜNEYT KARADAĞ/BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı'na Türkiye, yoğun katılım göstererek, "cazip tatili", "kültürel ve tarihi zenginliklerini" tanıtacak. Türk turizmcilerin fuardaki faaliyetlerinin Türkiye'nin "2019'da 50 milyon turist" hedefine katkı yapması bekleniyor. Dünyanın prestijli turizm fuarları arasında gösterilen ITB Berlin, 6 Mart’ta 53'üncü kez kapılarını açacak. Türk turizmciler fuarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kiralanan 2 bin metrekarelik alanda yerini alacak. Turizmciler, Türkiye’nin en önemli pazarlarından birisi olan Alman turizm pazarına ve diğer ülkelerden gelecek konuklara Türkiye’yi anlatacak. 2019’a ilişkin projeksiyonlarda Türkiye’ye Almanya’dan gelecek turist sayısında artış beklenmesi dikkati çekerken, turizmcilerin fuardaki faaliyetlerinin Türkiye'nin 2019'da 50 milyon turist hedefine katkı yapması bekleniyor. Yunanistan, İtalya, İspanya gibi ülkelere kıyasla uygun fiyata tatil imkanı sunan Türkiye, Alman turistler arasında cazip olmaya devam ederken Anadolu’daki kültürel ve tarihi zenginlikler Türkiye’nin gidilecek güzel destinasyonlar arasında yer almasını sağlıyor.

- Göbeklitepe'nin tanıtımına ağırlık verilecek Fuardaki Türkiye standında deniz, sahil ve kum turizminin yanı sıra kültür turizmi olarak Göbeklitepe’ye de geniş yer ayrıldı. Şanlıurfa şehir merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Göbeklitepe, dünyanın orijinal haliyle günümüze kalmış en eski tapınağı olarak kabul ediliyor. Ziyaretçilere UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi’ne alınan Göbeklitepe anlatılarak bölgeye daha fazla yabancı turist çekilmesi hedefleniyor. Fuara Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılarak Türkiye standının açılışını gerçekleştirecek. Bakan Ersoy fuarın ikinci gününde bir basın toplantısıyla Türkiye'nin turizm hedeflerinin yabancı gazetecilere anlatacak. Almanya'nın önde gelen günlük gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, ITB kapsamında yarın bir özel ''Türkiye" dergisini okuyucularına dağıtacak. Almanca hazırlanan 24 sayfalık dergi, Türk turizminin yanı sıra kültür-sanat sayfalarıyla Türkiye'nin çeşitliliğini ve kültürel zenginliğini yansıtıyor.

Mühendislik sektöründe faaliyet gösteren Mr Plan Group’un üst yöneticisi (CEO) Claus R. Mayer’in kaleme aldığı “Türkiye: Doğu ile Batı arasında arabulucu” adlı makale de dergide yer alıyor. 6 Mart'ta açılacak fuar, 10 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Turizm fuarının 7 milyar avroluk bir iş hacmi oluşturacağı hesaplanıyor. Fuar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı yabancı konuklara ve Türkiye’den katılımcılara fuar alanında resepsiyon verecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de fuarda “Girne Kalesi” ve “Batık Gemi” konsepti ile yer alacak. - Bu yılın konuk ülkesi Malezya Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier'in resmi açılışını yapacağı fuarın bu yılki konuk ülkesi Malezya olacak. Türkiye 2010 yılında ITB'de konuk ülke olmuştu. Altmaier, fuara ilişkin değerlendirmesinde, turizmin bütün ülkelerde istihdam oluşturarak ekonomilere değer kattığını belirterek, “Sürdürülebilir turizmi geliştirmek, sadece ekonomiye fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda herkesin hayat kalitesini geliştirmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, bizim için, turizmin genel koşulların iyi olmasını sağlamak önemli bir ekonomik politika hedefidir.” değerlendirmesinde bulundu.