HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’daki Türk basınının duayen ismi Mehmet Aktan öldü

Almanya’daki Türk basınının duayen ismi Mehmet Aktan öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.02.2020 01:42 | Son Güncelleme

Almanya’da 1970’li yıllardan itibaren WDR, TRT, Deutsche Welle, Milliyet, Milliyet Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı ve Hürriyet’te muhabirlik yapan gazeteci Dr.

Mehmet Aktan hayatını kaybetti.Almanya'da Türkçe yayın yapan çeşitli medya kurumlarında 1970'li yıllardan itibaren yoğun bir şekilde çalışan ve sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce gazeteciliğe veda etmek zorunda kalan Dr. Mehmet Aktan 5 Şubat'ta hayatını kaybetti. Almanya'daki Türk basınının en tanınan emektarlarından biri olan Aktan, meslektaşları tarafından "Almanya'daki Türk toplumunun tarihini yazan” bir gazeteci olarak adlandırılırdı.

Doktora tezi de Almanya'daki Türkçe medya üzerineydi

Aktan 1948 Adana Kozan doğumluydu. Önce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. Bir Cumhuriyet Bayramı'nda, 29 Ekim 1971'de Almanya'ya ayak bastı. Hannover Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra, 1979'da Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde medya konusunda doktorasını tamamladı. Doktora tezi, "Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki yabancı işçiler için medya” üzerineydi ve ülkedeki Türkçe gazete ve radyo yayınlarını mercek altına alıyordu.

Titizliği ile bilinirdi

Mehmet Aktan, gazetecilik kariyeri boyunca da bu yayınlara büyük katkı sağladı. Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) çatısı altındaki Köln Radyosu, TRT, Deutsche Welle, Milliyet, Milliyet Haber Ajansı, Doğan Haber Ajansı ve Hürriyet’te muhabirlik yaptı. Münih, Köln, Bonn ve Berlin'de görev yaparken siyaset dünyasından iş hayatına, Almanya'daki Türkiye kökenlilerin hayatının her alanına dair ürettiği haberleri ile mesleğin duayenleri arasına girdi. Çalıştığı yıllarda Federal Meclis'ten Türk mahallesine kadar her yerde tanınan bir sima olan Mehmet Aktan, farklı konuları özenle işleyebilme konusundaki yeteneğinin yanı sıra, mesleğindeki titizliğiyle, haberlerini defalarca kontrol etmesiyle bilinirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNER Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver' Canlı yayında görülmemiş olay! 'Beni aldattın, böbreğimi geri ver'
Trump'a ret mektubu! 100'den fazla vekil imzaladıTrump'a ret mektubu! 100'den fazla vekil imzaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Kerimcan ve İrem Derici'den kalça dansı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Şampiyon kararını verdi! Ünlü futbolcuyla anlaştı

Çok acı! 'İşsizim' dedi, valilik önünde kendini ateşe verdi

Çok acı! 'İşsizim' dedi, valilik önünde kendini ateşe verdi

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

İmamoğlu'ndan toplu taşıma zammına ilişkin ilk açıklama!

14 yaşındaki annenin ifadesi kan dondurdu! 'Tecavüze uğradım'

14 yaşındaki annenin ifadesi kan dondurdu! 'Tecavüze uğradım'

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

Diyarbakır'da operasyon! Yunus Memiş gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Başkanı Trump'a ret mektubu! 100'den fazla vekil imzaladı

Trump'a ret mektubu! 100'den fazla vekil imzaladı

Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı! Uçuşlar durduruldu

Hafter, havalimanını hedef aldı!

Koronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlar

Koronavirüsün çıkış noktasında alarm! Kapı kapı dolaşıyorlar

Kızını reşit olmadan evlendirdiği için hapis cezası aldı

Kızını reşit olmadan evlendirdiği için hapis cezası aldı

67 yaşındaki kayıp kanocu denizde sürüklenirken kurtarıldı

67 yaşındaki kayıp kanocu denizde sürüklenirken kurtarıldı

ABD'yi fırtına vurdu: 5 ölü

ABD'yi fırtına vurdu: 5 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.