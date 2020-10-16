Almanya'daki Türk Bilimadamından Aşı Müjdesi: "Aşı Hazır ve Mükemmel"

EMA, söz konusu maddeyle ilgili gelinen noktayı "cesaret verici" olarak nitelerken, ruhsat sürecinin devam ettiğini bildirdi. Prof. Şahin, Nisan ayından bu yana yaptıkları çalışmalarla geliştirdikleri BNT162b2 aşısını, toplam 37 bin kişide denediklerini, tüm klinik denemelerden olumlu sonuç alındığını ve "hedef çizgisine çok yaklaştıklarını" ekledi.

Avrupa’da ilaç izni yetkisine sahip Avrupa İlaç Ajansı EMA’dan yapılan açıklamada da, BNT162b2’in "Rolling Review" adı verilen bir süreçle incelendiği ve klinik deneyde elde edilerek, şimdiye dek ajansa aktarılan tüm verilerin olumlu bir sonuç verdiği doğrulandı.

Prof. Şahin, Frankfurter Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, Biontech’in ABD ilaç şirketi Pfizer’in desteğiyle geliştirdiği BNT162b2 adlı aşının, tüm deneme süreçlerinin başarıyla sona erdiğini ve dağıtım için sadece gerekli iznin beklendiğini söyledi.

Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu Biontech firmasının COVID-19'a karşı geliştirdiği aşının son aşamada olduğu ve gerekli iznin çıkması durumunda yakında kitlesel aşılamaya başlanabileceği duyuruldu.

Aşının başarı oranını, güvenirlirliğini ve enfeksiyona karşı koruyucu özelliğini "mükemmel" olarak niteleyen Şahin, deneklerin antikor geliştirdiklerini ve bağışıklık kazandıklarını söyledi. Alınan sonuçlardan sonra seri üretime geçtiklerini ve iznin çıkması durumunda, derhal dağıtıma geçebileceklerini de ifade eden Şahin "Pandemiyi sona erdirmemize çok az bir süre kaldı" şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği Komisyonu bundan kısa bir süre önce Mainz kentinde bulunan BioNtech ve ortağı Pfizer’le yıl sonuna kadar en az 200 milyon doz aşı satın alınması konusunda ön anlaşmaya varıldığını üretimin hızına göre bu sayının, 300 milyona çıkabileceğini açıklamıştı.

Aşının 27 AB ülkesine paylaşım ve dağıtımının komisyon tarafından organize edileceği de haber verilmişti. Şirket kaynakları da aşının üretimine geçilmesi durumunda, 2021 yılında bir milyar 300 bin doz aşı üretimi hedeflediklerini söyledi.

Prof. Şahin, Almanya ve dünyada COVID-19’a karşı aşı konusunda umut haline gelirken, 2008’de eşi bilim insanı Dr. Özlem Türeci’yle kurduğu BioNTech şirketininin değeri son gelişmelerle borsa değeri ise 15 milyar Euro oldu.

