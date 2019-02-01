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Almanya'daki Türk çocuklarından Afrika'daki çocuklara yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 20:13 | Son Güncelleme

Neuwied'de düzenlenen etkinlikte toplanan para ile Afrika'daki 111 çocuğun katarakt ameliyatı olması sağlanacak

KÖLN (AA) - Almanya'nın Koblenz kenti yakınlarındaki Neuwied'de yaşayan Türk çocukları, Afrika'da görme zorluğu çeken 111 çocuğun ameliyat edilebilmesi için yardım etkinliği düzenledi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Neuwied Ravza Camisi'nde Kur'an Kursu eğitimi alan miniklerin "Umut Işığı" ismiyle düzenledikleri projeden elde edilen para, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Caminin din görevlisi Fatih Aydemir, öncüsü olduğu projeyle ilgili bilgi vererek, "Cami bünyesinde eğitim gören öğrencilerimiz ufak bir dokunuşla 111 Afrikalı kardeşine umut ışığı oldu." dedi.

Projeyi öğrencilerin yapmasının ve Afrika'daki kardeşleri ile bağ kurmasının önemine işaret eden Aydemir, bu sayede onların gönül dünyalarının geliştirildiğine ve farkındalığa sahip olduklarına dikkati çekti.

Çocukların ön planda bulunduğu iyilik projelerini yaygınlaştırmayı ve onların karakterini etkileyecek farkındalık projelerine devam etmeyi hedeflediklerini belirten Aydemir, "Daha güzel bir dünya, çocuklarımızın tertemiz yürekleri sayesinde inşa edilecektir." ifadesini kullandı.

Vakıf aracılığıyla gönderilen parayla 111 çocuğun, gelecek günlerde katarakt ameliyatının yapılacağı kaydedildi.

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Afrika cami Türk çocukları yardım

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