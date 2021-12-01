Almanya’daki Türk ve Kürtler’den Cem Özdemir’e Destek

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) yeni koalisyon hükümetini kurma konusunda Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ile anlaşmaya vardı. Anlaşmayla, 23 Mayıs 1949 tarihinde kurulan Almanya Federal Cumhuriyeti’nde ilk kez üç partili koalisyon hükümeti yolu açıldı.

Tarafların üzerinde anlaştığı koalisyon sözleşmesinin SPD ve FDP’nin bu hafta düzenleyecekleri kongrelerde delegelerin, Yeşiller’de ise dijital ortamda tüm üyelerin onayına sunulacağı açıklandı. Oylamalardan üçlü koalisyona onay çıkmasına kesin gözüyle bakılırken, siyasi takvime göre yeni başbakan muhtelemen 7 Aralık’ta seçilecek ve sosyal demokrat Olaf Scholz 16 yıl sonra görevi bırakacak olan Angela Merkel’den boşalacak koltuğa oturacak.

Scholz’un oluşturacağı yeni kabinde SPD’nin 6, Yeşiller’in 5 ve FDP’nin de 4 bakanlık üstlenmesi kesinleşti. Partilerin renkleri nedeniyle Alman basınında "trafik lambası koalisyonu" olarak tanımlanan koalisyonda Yeşiller Partisi’nin eski Eş Başkanı Cem Özdemir, Almanya tarihinde federal düzeyde Türkiye kökenli ilk bakan olarak görev alacak. 55 yaşındaki Özdemir, Federal Tarımcılık ve Gıda Bakanı olacak.

Seçimlerden önce ve koalisyon kurulması sürecinde, Almanya’daki göçmen kuruluşlarının temsilcileri ve çatı örgütleri, yeni kabinede mutlaka göçmen kökenli en az bir bakanın yer alması konusunda beklentilerini sıklıkla dile getirdi. Koalisyon taraflarının basına sızan ilk bakanlar listesinde göçmen kökenli olmaması da büyük tepkiye neden oldu. Gelen tepkilerin de etkisiyle, Yeşiller, Almanya’nın ve özellikle kendi partilerinin "çok kültürlülük ve çeşitlilik" imajını korumak için Cem Özdemir’in bakan olmasına karar verdi. Bu karar Almanya’daki Türkiye kökenli göçmenlerin büyük bölümünde sevinçle karşılandı. VAA Türkçe, Türkiye kökenlilerin değişik alan ve örgütlerden temsilcilerine Cem Özdemir’in bakanlığa gelmesini nasıl değerlendirdiklerini ve beklentilerinin ne olduğunu sordu.

Almanya Göçmenler Konseyi Başkanı Memet Kılıç: "Cem Özdemir’in bakan olmasının hem sembolik hem de pratik bir önemi olduğuna inanıyorum. Sembolik önemi, bu olay göçmen çocuklarına büyük bir cesaret verecektir. Demek ki bu ülkeye bir göçmen çocuğu olarak gelip, bakan bile olmak mümkünmüş diyecek, gelecek nesiller kendilerine daha çok güvenecek ve kendilerini bu ülkeye daha fazla ait hissedeceklerdir. Asıl önemi ise, kabinede göçmen kökenli bir bakanın olması, bu tür konulara daha hassas yaklaşılmasına neden olacaktır. Cem Özdemir’in önemli konularda, konuya müdahil olmasını da kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum."

Almanya Sosyal Demokrat Halk Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Ahmet İyidirli: "Cem Özdemir’in yeni hükümette bakan olarak yer alması, göçmenler açısından sevindirici bir durum. Bu uzun bir geçmişi olan göçmen hareketinin verdiği mücadelenin geldiği aşamayı gösteriyor. Ama aynı zamanda Alman toplumunun da artık yenilenmeye yeşil ışık yaktığının da göstergesi. Cem Özdemir’in başarısının özellikle genç göçmenleri motive edeceğine inanıyorum. Bu da Almanya’nın kendisini yenilemesini, çağın gerçeklerine daha hızlı ayak uydurmasını sağlayacak. Farklılıklara bundan sonra daha hoşgörülü bakılacak. Bugün bir hükümet kurulurken, bunun içinde göçmenlerin de yer alması gerekiyor deniliyorsa, bu herşeyden önce göçmenlerin kendi başarısı. Ama göçmenler için eşit hak mücadelesi bu bakanlıkla bitmedi, devam ediyor."

Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak: "Almanya Kürt toplumu bu haberi sevinçle karşıladı. Cem Özdemir’i kutluyoruz ve yeni görevinde başarılar diliyoruz. Cem Özdemir’in bu görevi başarılıbir şekilde yerine getireceğine inancımız sonsuz. Özdemir, yaklaşık 25 yıldır Almanya’da siyasetçi olarak görev yapmakta ve Alman toplumunun tüm katmanlarının saygısını kazanmış durumda. Demokratik duruşuyla, insan haklarından yana duruşuyla Cem Özdemir’in, özellikle Türkiye kökenli insanlar arasında da önemli bir yeri vardır. Cem Özdemir’i kesinlikle destekleyeceğiz ve hükümette başarılı çalışmalata imza atacağına emimiz. Umarız ki özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye’nin oluşmasında, Cem Özdemir’in bu göreviyle de önemli bir katkısı olur. "

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-İHK) Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Kaya: "Almanya-Türkiye arası İşçi Göçü Anlaşması’nın 60. Yılında kurulan yeni Alman hükümetinde bir Türk kökenli bakanın yer almasını, biz göçmenler açısından çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu durum, Almanya’nın bizleri vatandaş olarak kabul edip, bu toplumun bir parçası ve aynı zamanda sorumluluk alması gereken bir grubu olarak görmesinin işareti. Aynı dönemde Federal Meclis Başkanlığı Yardımcılığı’na Aydan Özoğuz’un seçilmesi bizi daha da umutlandırmıştır. Umarız bundan sonra tüm devlet kademelerinde yetenekleriyle bu topluma katkıda bulunacak insanlar yer alabilirler. Ayrıca bu gelişmenin yabancı düşmanlığının yeniden arttığı bir dönemde olumlu bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. "

Lale Akgün (Uluslararası Gençlik, Sosyal ve Eğitim Çalışmaları Konseyi Üyesi)

"Cem Özdemir’in bakanlığa gelmesi, benim açımdan iki nedenle önemli. Birincisi, Türkiye’den Almanya’ya iş göçünün 60.yılında bir işçi çocuğunun federal düzeyde bakan olması tüm göçmenler açısından çok olumlu bir gelişme. İkincisi, Özdemir’e göçmenlerle ya da göçle ilgili bir görev verilmedi, tüm toplumu ilgilendiren, Almanya’nın çok önem verdiği bir konuda Tarım bakanlığına geldi. Uyumun oturduğunun,uyum sürecinin geldiği noktanın çok önemli bir göstergesi. Bu görevi uygulaması ve kendisine yönelik beklentileri gerçekleştirebilmesi konusunda ben kendisine başarılar diliyorum. "

Babası tekstil işçisi, annesi öğretmen olan Cem Özdemir, 21 Aralık 1965’te Baden Württenberg eyaletindeki Bad Urach adlı kasabada doğdu. Aynı eyaletteki Ludwigsburg kentinde Sosyal Pedagoji öğrenimini tamamlayan Özdemir, 1981 yılında Yeşiller’e üye oldu. 1994 yılında Federal Meclis’e giren Türkiye kökenli ilk milletvekili seçildi. 2004-2009 yılları arasında Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yaptı. 2008’de Yeşiller Eş Başkanı seçildi ve 2018 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 2013 yılından beri yeniden Federal Meclis milletvekili olan Cem Özdemir, 26 Eylül’deki son seçimlerde Stuttgart kentinde toplam oyların yüzde 40’ını kazanarak, Yeşiller’in en çok oy alan adayı olarak parlamentoya girdi.

