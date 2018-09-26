Almanya’daki Türkler Erdoğan’ı heyecanla bekliyor

BERLİN (AA) - Almanya’da yaşayan Türkler, 27-29 Eylül'de bu ülkeye devlet ziyaretinde bulunacak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heyecanla bekliyor.

Almanya'daki Türkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın başlayacak ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

Bu ülkeye ilk devlet ziyaretini yapacak Erdoğan'ın gelişinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Malatyalı Hidayet Yiğit, Erdoğan'ın Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin açılışını yapmasının da Türk toplumu için güzel bir jest olduğunu dile getirdi.

Köln'de iş yeri sahibi Yiğit, “Cumhurbaşkanımızı Köln'de görmek bizi ayrıca onurlandıracak. Biz de mutlaka orada olacağız. Onun için inşallah bundan sonra da bu camimizin buradaki vatandaşlarımıza iyi hizmet vermesini bekliyoruz.” dedi.

Köln'de esnaflık yapan Konyalı Ömer Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini ve Almanya ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin iyiye gitmesi adına önemli bir ziyaret olduğunu söyledi.

Doğan, “Cumhurbaşkanımızın Köln'de açacağı cami şimdiden hayırlı uğurlu olsun. O gün orada olmayı çok isterdim ancak çalışmak zorunda olduğum için maalesef açılışa katılamıyorum. Katılamadığım için çok üzgünüm ancak oranın dolup taşacağına eminim. Orada olmasam da gönlümüz orada olacak. İnşallah bu ziyaret ve açılış hayırlara vesile olur.” ifadelerini kullandı.