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Almanya’daki Türklerden Barış Pınarı Harekatı’na destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 20:11 | Son Güncelleme

Almanya’nın Wuppertal kentinde bir araya gelen yüzlerce Türk Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için gösteri düzenledi.Almanya’da yaşayan Türk kökenli yaklaşık 500 kişi Wuppertal kentinde bir araya gelerek Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi düzenledi.

Almanya’nın Wuppertal kentinde bir araya gelen yüzlerce Türk Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için gösteri düzenledi.
Almanya’da yaşayan Türk kökenli yaklaşık 500 kişi Wuppertal kentinde bir araya gelerek Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi düzenledi. "Vatanına, bayrağına sahip çık" adının verildiği gösteride bir araya gelen yüzlerce kişi terörü lanetleyerek bir kez daha Türkiye’nin yanında olduklarını gösterdi.
Alte Freiheit meydanında toplanan vatandaşlar İstiklal Marşı’nı okuduktan sonra Mehmetçik’e selam gönderdi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar daha sonra ise hep birlikte tekbir getirdi. Mitingin düzenleyicileri arasında bulunan Türkiye Sevdalıları Wuppertal inisiyatifi temsilcisi Murat Güneş, yaptığı açıklamada, "Bizler ülkemizin dünya ülkeleri tarafından kıskaca alındığını, şantaja uğradığını görünce bayrağımıza, vatanımıza, sahip çıkmak istedik. Ülkemizin yalnız olmadığını ve ülkemizi yönetenler aleyhine söylemlerde bulunulmasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Almanya’da yürüyüş düzenleyen YPG/PKK sempatizanlarının yaptıklarının Kürtlere mal edilmemesi gerektiğini ifade eden Güneş, “Kürtler hiçbir zaman için terörist olmamıştır. Şimdi Alman devleti PKK’lıları yürütüyoruz diyemeyeceğinden dolayı, Alman basını bu yürüyenler PKK terör örgütü üyesidir diyemeyeceğinden dolayı Kürtler yürüyor diyor. Ama biz sizin bu yalanınıza inanmıyoruz” dedi.

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