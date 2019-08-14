Almanya'daki Türklerden Lübnan'da 20 bini aşkın aileye kurban yardımı

Almanya'daki Türk vatandaşları tarafından kurulan "Hasene Derneği", Lübnan'da ikamet eden 20 bini aşkın mülteci ve yoksul aileye kurban eti dağıttı.

Hasene Derneği adına kurban organizasyonu için Avrupa'dan gelen ekibe başkanlık eden Nizamettin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vekaletlerini aldıkları 1540 hisse kurbanın etlerini Lübnan'daki Suriyeli ve Filistinli mülteciler ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirtti.

Geçen yıllarda yaptıkları gibi bu yıl da Lübnan'ın farklı bölgelerindeki mülteci kamplarını ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerini tek tek tespit ettiklerini söyleyen Özdemir, başkent Beyrut'un yanı sıra Sur, Sayda, Beka, Trablusşam ve Akkar kentlerinde yaşayan mülteci ve ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırdıklarını ifade etti.

Bayramın birinci günü ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki Filistinli mülteci ailelerle dağıtıma başladıklarını aktaran Özdemir, ardından on binlerce Suriyeli mültecinin yaşadığı Arsal beldesi ve diğer bölgelerdeki yoksullara ulaştıklarını dile getirdi.