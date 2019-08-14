HABER

Almanya'daki Türklerden Lübnan'da 20 bini aşkın aileye kurban yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 13:13 | Son Güncelleme

Almanya'daki Türklerden Lübnan'da 20 bini aşkın aileye kurban yardımı

Almanya'daki Türk vatandaşları tarafından kurulan "Hasene Derneği", Lübnan'da ikamet eden 20 bini aşkın mülteci ve yoksul aileye kurban eti dağıttı.

Hasene Derneği adına kurban organizasyonu için Avrupa'dan gelen ekibe başkanlık eden Nizamettin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vekaletlerini aldıkları 1540 hisse kurbanın etlerini Lübnan'daki Suriyeli ve Filistinli mülteciler ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını belirtti.

Geçen yıllarda yaptıkları gibi bu yıl da Lübnan'ın farklı bölgelerindeki mülteci kamplarını ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerini tek tek tespit ettiklerini söyleyen Özdemir, başkent Beyrut'un yanı sıra Sur, Sayda, Beka, Trablusşam ve Akkar kentlerinde yaşayan mülteci ve ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırdıklarını ifade etti.

Bayramın birinci günü ülkenin güneyinde yer alan Sur kentindeki Filistinli mülteci ailelerle dağıtıma başladıklarını aktaran Özdemir, ardından on binlerce Suriyeli mültecinin yaşadığı Arsal beldesi ve diğer bölgelerdeki yoksullara ulaştıklarını dile getirdi.

Lübnan'da dağıttıkları kurban bağışlarından 20 binden fazla ailenin istifade ettiğini belirten Özdemir, ayrıca Hasene Derneğinin Avrupa'nın farklı ülkelerinden yüzlerce gönüllü ile 171 bin 700 hisse kurbanı bu yıl dünyanın farklı coğrafyalarındaki ihtiyaç sahibi Müslümanlara teslim ettiklerini vurguladı.

Özdemir, Lübnan'ın nüfusuna oranla en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke olması hasebiyle ihtiyaç sahibi sayısının çok fazla olduğunu hatırlattı.

Hasene Derneğinin Lübnan'daki partner kuruluşlardan Cil Tenmiye Mustedame Derneğinde görevli Muhammed Saad da Türkiye ve Avrupa'daki Müslümanlardan gelen kurban yardımlarıyla binlerce mülteci ve Lübnanlı ailenin sevindirildiğini söyledi.

Türk hayırseverlerin Lübnan'daki ihtiyaç sahibi ailelerin zihinlerinde iyi bir yer edindiğini belirten Saad, Türkiye ve Avrupa'daki Müslümanlara yaptıkları bağışlar için teşekkür etti.

PARTNERÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandıÜnlü şarkıcı sarışın güzelle yakalandı
Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğuÇanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu
Biberonla besleyerek büyüttüğü sansarı, saldırganlaşınca teslim ettiBiberonla besleyerek büyüttüğü sansarı, saldırganlaşınca teslim etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hasene Derneği Kubran bayramı Lübnan

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Çevreye atılan kurban atıklarına vatandaşlardan tepki

Utandıran görüntü! Etrafa saçtılar

Tatilciler dönüş yoluna geçti

Dönüş yoluna geçtiler! Uzun araç kuyrukları oluştu

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Kadınların üzerine devrildi

Bahçelievler’de akıl almaz olay! Faciadan dönüldü

İzmir'de 82 göçmen yakalandı

Sahil güvenlik harekete geçti! Yakalandılar

Son dakika! İstanbul Fatih'te otelde yangın!

İstanbul'da otelde korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.