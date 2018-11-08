Almanya'daki Türklerden Nijerya'ya gıda ve kırtasiye yardımı

Almanya'da yaşayan Türkler, Nijerya'daki ihtiyaç sahiplerine gıda, su kuyusu ve kırtasiye yardımı yaptı.

Bir El Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Genel Sekreteri Mahmud Boyraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'daki Türklerin desteğiyle, Nijerya'nın başkenti Abuja'nın köylerinde yardım dağıttıklarını söyledi.

Boyraz, "Yaklaşık 200 aileye kumanya, 160 öğrenciye de kırtasiye malzemesi dağıttık. Kestiğimiz adağın etlerini de 100 aileye verdik. Ayrıca bir okulun da restorasyonunu üstlendik, ileride tamamlamayı planlıyoruz." dedi.

Almanya'da bolluk içinde ve rahat bir hayat sürdüklerine dikkati çeken Boyraz, "Afrika'ya geldiğimde sahip olduğumuz zenginlikleri fark ettim. İnsanların günlerce yemek yemediği durumlar oluyor. Bu insanlara yardım etmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

