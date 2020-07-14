Almanya'daki Türkler'e Tehdit Mektuplarında Polis Parmağı İddiası

ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinden sonra Almanya’da da emniyet birimlerinde şiddet ve özellikle Türklere yönelik ırkçılık tartışmaları sürüyor. Son olarak, polisin şiddet olaylarına karışan Alman vatandaşlarının kökenlerini araştırdığını ortaya çıkması ve çok sayıda Türkiye kökenli göçmene gönderilen ırkçı hakaretler ve ölüm tehdidi içeren mektuplar tartışmaları daha da alevlendirdi.

Stuttgart'ta polisin tavrı tartışma yarattı

Stuttgart'ta, geçen 15 Haziran gecesi rutin bir uyuşturucu kontrolü sırasında, polisin bir genci gözaltına almak isterken sert davranması, çevrede bulunanların tepkisine yol açtı ve akabininde olaylar çıktı. Kentin merkezinde bir araya gelen gençler, polisle çatıştı, dükkanlar yağmalandı, bir polis aracına saldırıldı. Polis kimliklerini belirlediği gençleri gözaltına alırken, olaylarla ilgili çoğunluğu Alman vatandaşı 500 genç hakkında soruşturma başlatıldı.

Polisin gözaltına aldığı gençlerin uyruklarını araştırdığı iddiası

Alman kamuoyu Stuttgart’da yaşananların nedeni konusunu ve ABD’deki Floyd gösterilerinin etkisi olup, olmadığını irdelerken, polisin olaylarda gözaltına aldığı bazı gençlerin ve anne-babalarının uyruğuyla ilgili araştırma yaptığının ortaya çıkması "ırkçı yaklaşım" olarak tanımlanarak, büyük tepkilere yol açtı.