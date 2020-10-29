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Almanya'daki vaka sayısında rekor artış

29.10.2020 09:06 | Son Güncelleme

Robert Koch Enstitüsünün verilerine göre Almanya'da günlük vaka sayısı yeni bir rekor kırarak 16 bini aştı.

Almanya'daki vaka sayısında rekor artış

Son 24 içinde virüs yüzünden 89 kişi daha yaşamını yitirdi.Almanya'da salgınla mücadelede yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü (RKI) son 24 saat içinde kaydedilen yeni vaka sayısını 16 bin 774 olarak açıkladı. Bu, salgının başlangıcından bu yana Almanya'da bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Çarşamba günü de vaka sayısı rekor kırarak, 14 bin 964 olarak kaydedilmişti. RKI, geçen perşembe günü 11 bin 287 bin yeni vaka olduğunu açıklamış ve böylelikle Almanya'da günlük vaka sayısı 10 bin sınırını geçmişti.

Ancak uzmanlar, bu sayıların ilkbahar aylarındaki sayılar ile tam olarak karşılaştırılamayacağına vurgu yaparak, şu anda daha fazla koronavirüs testi yapıldığına ve bu nedenle de vaka sayısının ilkbahara kıyasla daha yüksek çıktığına dikkat çekiyor.

RKI verilerine göre, Almanya'da salgının başlangıcından bu yana kaydedilen vaka sayısı 481 bin 13'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı

Perşembe günü verilerine göre, son bir gün içinde 89 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı da 10 bin 272 olarak kaydedildi. RKI, bugüne kadar 339 bin 200 kişinin de iyileştiğini tahmin ediyor.

RKI'nin raporuna göre, Almanya'da virüsün bulaşma katsayısı çarşamba günü 1,03 olarak tespit edildi. Bir gün önce ise bu sayı 1,17 olarak belirlenmişti. Bu koronavirüs testi pozitif olan bir kişinin, birden fazla kişiye virüsü bulaştırdığı anlamına geliyor. Ancak bu sayılar, bir hafta önceki durumu yansıtıyor.

Almanya'da kısmi kapanma

Almanya'da koronavirüs vakalarının hızla artışa geçmesi üzerine, Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanları önlemlerin artırılmasını kararlaştırdı. Buna göre başta restoranlar olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler 2 Kasım'dan ay sonuna kadar kapalı kalacak, eğlence ve boş zamanı değerlendirme amaçlı etkinlikler de önümüzdeki haftadan itibaren Kasım sonuna kadar ülke çapında yasaklanacak. Bu önlemden restoran, bar ve diskoların yanı sıra tiyatro, opera, konserler, fuarlar, sinemalar ve oyun salonları gibi işletmeler de etkilenecek. Sosyal temas kısıtlamaları da getirilirken, okullar ve kreşlerin kapatılmamasına karar verildi.

dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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