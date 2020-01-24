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Almanya'daki yabancı sayısı 11 milyonu aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2020 18:37 | Son Güncelleme

Almanya'da yaşayan yabancıların sayısı 2019'da yeni bir rekorla 11 milyon 140 bin kişiye ulaştı.

Almanya'daki yabancı sayısı 11 milyonu aştı

2011'de bu sayı 6 milyon 930 bin civarındaydı.Almanya'da yaşayan yabancıların sayısının, Doğu ve Batı Almanya'nın 1990 yılındaki birleşmesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Spiegel dergisinin haberine göre, Federal Yönetim Dairesi'nin Yabancılar Merkezi Veritabanı'ndaki bilgiler 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Almanya'da kayıtlı olarak 11 milyon 140 bin yabancının yaşıdığını gösteriyor. Bu 2018 yılına göre yabancıların sayısında yüzde 2 oranında bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

2011 yılının sonundaki veriler ülkede 6 milyon 930 bin yabancı yaşadığını gösteriyordu. Bu sayı 1990 yılında 5 milyon 340 bin civarındaydı. Spiegel'in haberinde son yıllardaki artışın başlıca nedeni olarak mülteci nüfusu gösterildi. 2012'den 2019'a kadar ülkeye 2 milyon sığınmacının geldiği belirtildi.

Ancak Almanya'nın diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Türkiye'den de bu dönemde yoğun göçe sahne olduğu vurgulandı. 2018 sonu itibarıyla 5 milyon AB ülkesi vatandaşı ile 1 milyon 500 bin Türk vatandaşının Almanya'da ikamet ettiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Federal İstatistik Bürosu, Almanya'nın nüfusunu 83 miyon 200 bin olarak açıklamıştı. Böylece Almanya nüfusu en yüksek rakama ulaştı. Yapılan açıklamada Almanya'da nüfus artışının 1972 yılından itibaren göçle sağlandığı belirtildi.

KNA/GY,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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