HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Almanya’daki yabancı yatırımlar yeniden artışta

Almanya’daki yabancı yatırımlar yeniden artışta

05.05.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandeminin ilk yılında sekteye uğrayan yabancı yatırımlar, Almanya’da yeniden artışa geçti.

Almanya’daki yabancı yatırımlar yeniden artışta

Ülkede en fazla yatırımı yapan yine Amerikan şirketleri oldu.Almanya, korona pandemisinin ilk yılında darbe alan doğrudan yabancı yatırımlardaki açığı büyük ölçüde kapattı. Federal dış ticaret teşvik dairesi Almanya Ticaret ve Yatırım'a (GTAI) göre, 2021'de yatırım projelerinin sayısında yüzde 7 artış görüldü. Toplam bin 806 yabancı şirketin Almanya'ya taşındığı ya da buradaki şubelerinin sayısını artırdığı kaydedildi. Dış yatırımlarda pandemi öncesi dönem seviyesine henüz ulaşılamadığını belirten GTAI Genel Müdürü Robert Hermann, "Ancak bu hedefe doğru gidiyoruz" diye konuştu.

En fazla yatırım yine ABD'den

Almanya'daki yabancı yatırımcılar arasında ABD, 254 projeyle birinci sıradaki yerini koruyor. ABD'yi ise 219 projeyle Almanya'nın komşusu İsviçre takip ediyor. Bu iki ülkenin ardından 149 projeyle Çin geliyor. Çin'den gelen projelerin sayısında belirgin bir düşüş gözlendiğini belirten Hermann, bunun özellikle pandemi nedeniyle getirilen seyahat yasaklarıyla ilintili olduğunu söyledi. "Pandemi boyunca potansiyel yatırımcıların olası yatırım bölgelerini nadiren ziyaret edebildiğini" belirten Hermann, bu nedenle Asya'dan Almanya'ya yatırım için gelen yeni şirketlerin sayısının düştüğünü ifade etti.

Asya ülkelerinin aksine, 2020 yılının başında Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere'den gelen projelerin sayısı ise yaklaşık üçte birlik artışla 140'a çıktı. Hermann, bu artışta Brexit'in ardından şirketlerin Almanya'ya doğru genişleme kararı almasının büyük rol oynadığını, Almanya'da aktif olan işletmelerin buradan tüm AB pazarına açılabildiğini kaydetti.

Yabancı yatırımların yaklaşık üçte birini oluşturan bilgi ve iletişim teknolojileri en fazla yatırım projesinin yapıldığı alan oldu. İçecek ve besin maddelerinin de aralarında olduğu tüketim malları sektöründeki yatırımlarda da yüzde 30'luk bir artış görülürken, otomotiv endüstrisi yatırımlarındaki artış yüzde 57'yi buldu. Makine ve kimya alanlarında ise düşüş gözlendi.

Reuters/SÖ,TY


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otoyollarda hız limiti ne kadar oldu? Hız sınırı arttı mı?Otoyollarda hız limiti ne kadar oldu? Hız sınırı arttı mı?
Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testiBöylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi
Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu! Bakan Yardımcısı açıkladıÜmit Özdağ hakkında suç duyurusu! Bakan Yardımcısı açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

'Ekrem İmamoğlu ilk kez bize söyledi' diyerek açıkladı

'Ekrem İmamoğlu ilk kez bize söyledi' diyerek açıkladı

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Bankada iğrenç olay! Tuvaletlerde bulundu: Aylarca kadınları...

Sigaraya yeni zam! 4 ayda tam 8 lira...

Sigaraya yeni zam! 4 ayda tam 8 lira...

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Öğretmenlerin fotoğrafı tepki çekmişti! Karar verildi

Saplantılı aşık dehşeti! Asiye'nin son sözü: Kurtar kendini...

Saplantılı aşık dehşeti! Asiye'nin son sözü: Kurtar kendini...

İlginizi Çekebilir

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

İbrahim Tatlıses’in kızının annesi merak edildi! "Ablası gibi"

İbrahim Tatlıses’in kızının annesi merak edildi! "Ablası gibi"

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

'Bitti!' Acun Ilıcalı'nın sözleri şoke etti

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.