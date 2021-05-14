Almanya'daki Yahudiler Saldırılara Hedef Olmaktan Endişeli

Almanya'nın değişik kentlerinde düzenlenen gösterilerde sinagogların önünde İsrail bayraklarının yakılması ve antisemitizm içeren sloganların atılması ülkede yaşayan Yahudiler arasında endişe ve korkuya yol açtı. Geçtiğimiz hafta Kudüs’te İsrail güvenlik güçleriyle Filistinli göstericiler arasında başlayan gerginlik sonrasında çatışmaların tırmanması ve yeni bir İsrail-Filistin savaşıyla sonuçlanmasına dair endişeler artarken, Almanya'daki Filistin'e destek gösterilerinde sergilenen eylemler ve verilen mesajlar ülkede büyük tartışmalara yol açıyor. Alman siyasetçiler, İsrail’in Kudüs‘teki operasyonunu kınamak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla düzenlenen yürüyüşlerdeki olaylara sert tepki gösterdi. Siyasetçiler ve basının büyük bir bölümü Filistin'e destek gösterilerinin Yahudi karşıtı propagandaya dönüştüğünü belirterek, bunun ülkenin tarihi sorumluluğu nedeniyle tehlikeli bir boyuta ulaşmasından endişe ediyor. "Kim tarafından olursa olsun Yahudiler'e karşı nefrete ülkemizde müsamaha göstermeyeceğiz" şeklinde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Almanya'da Yahudiler'e yönelik eylemlerin "derhal işlem yapılması ve cezalandırılması gereken bir suç olduğunu" söyledi.

Başbakan Angela Merkel, hükümetinin ifade ve gösteri özgürlüğüne saygısı olduğunu, "ancak gösteri özgürlüğünün Yahudi düşmanlığına dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini" açıkladı. "Demokrasimizde antisemitizme yer yok" diyen Merkel, "Almanya’da Yahudi kurum ve binalarına saldırılanlar, bir devleti yada hükümeti eleştirmek istemiyorlar, amaçları din düşmanlığı ve şiddet" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, "Ülkemizde sinagoglara saldırıya hiçbir şekilde müsamaha gösterilemez" derken, Ortadoğu'daki olaylardan ve şiddetin tırmanmasından Hamas'ı sorumlu tuttu. Hamas'ın gerginliği kasıtlı olarak tırmandırdığını öne süren Maas, İsrail’in kendini savunduğunu ifade etti. İsrail’in Almanya Büyükelçisi Jeremy Ishacharoff, Alman hükümetine yaptığı çağrıda, ülkedeki Yahudi kurumlarının yanısıra özellikle sinagoglara yönelik güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını istedi. "Alman yetkililerden rica ediyorum, cemaatimize yönelik saldırıların engellenmesi ve güvenliğimiz sağlanması için elinizden gelen her şeyi yapın" diyen büyükelçi, son günlerde Almanya’da yaşananların İsrail hükümetinde de endişeye yol açtığını kaydetti.