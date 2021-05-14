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Almanya'daki Yahudiler Saldırılara Hedef Olmaktan Endişeli

14.05.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın değişik kentlerinde düzenlenen gösterilerde sinagogların önünde İsrail bayraklarının yakılması ve antisemitizm içeren sloganların atılması ülkede yaşayan Yahudiler arasında endişe ve korkuya yol açtı

Almanya'daki Yahudiler Saldırılara Hedef Olmaktan Endişeli

Almanya'nın değişik kentlerinde düzenlenen gösterilerde sinagogların önünde İsrail bayraklarının yakılması ve antisemitizm içeren sloganların atılması ülkede yaşayan Yahudiler arasında endişe ve korkuya yol açtı.

Geçtiğimiz hafta Kudüs’te İsrail güvenlik güçleriyle Filistinli göstericiler arasında başlayan gerginlik sonrasında çatışmaların tırmanması ve yeni bir İsrail-Filistin savaşıyla sonuçlanmasına dair endişeler artarken, Almanya'daki Filistin'e destek gösterilerinde sergilenen eylemler ve verilen mesajlar ülkede büyük tartışmalara yol açıyor.

Alman siyasetçiler, İsrail’in Kudüs‘teki operasyonunu kınamak ve Filistin halkına destek olmak amacıyla düzenlenen yürüyüşlerdeki olaylara sert tepki gösterdi. Siyasetçiler ve basının büyük bir bölümü Filistin'e destek gösterilerinin Yahudi karşıtı propagandaya dönüştüğünü belirterek, bunun ülkenin tarihi sorumluluğu nedeniyle tehlikeli bir boyuta ulaşmasından endişe ediyor.

"Kim tarafından olursa olsun Yahudiler'e karşı nefrete ülkemizde müsamaha göstermeyeceğiz" şeklinde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Almanya'da Yahudiler'e yönelik eylemlerin "derhal işlem yapılması ve cezalandırılması gereken bir suç olduğunu" söyledi.

Başbakan Angela Merkel, hükümetinin ifade ve gösteri özgürlüğüne saygısı olduğunu, "ancak gösteri özgürlüğünün Yahudi düşmanlığına dönüştürülmesine izin verilmeyeceğini" açıkladı. "Demokrasimizde antisemitizme yer yok" diyen Merkel, "Almanya’da Yahudi kurum ve binalarına saldırılanlar, bir devleti yada hükümeti eleştirmek istemiyorlar, amaçları din düşmanlığı ve şiddet" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, "Ülkemizde sinagoglara saldırıya hiçbir şekilde müsamaha gösterilemez" derken, Ortadoğu'daki olaylardan ve şiddetin tırmanmasından Hamas'ı sorumlu tuttu. Hamas'ın gerginliği kasıtlı olarak tırmandırdığını öne süren Maas, İsrail’in kendini savunduğunu ifade etti.

İsrail’in Almanya Büyükelçisi Jeremy Ishacharoff, Alman hükümetine yaptığı çağrıda, ülkedeki Yahudi kurumlarının yanısıra özellikle sinagoglara yönelik güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını istedi. "Alman yetkililerden rica ediyorum, cemaatimize yönelik saldırıların engellenmesi ve güvenliğimiz sağlanması için elinizden gelen her şeyi yapın" diyen büyükelçi, son günlerde Almanya’da yaşananların İsrail hükümetinde de endişeye yol açtığını kaydetti.

Almanya Sinagog Birliği Sözcüsü Margaret Traub, "Biz Yahudiler'e saldıranlar, hep genç Müslüman erkekler oluyor" şeklinde konuşurken, "Bir tek Yahudi dahi tanımıyorlar, ama buna rağmen bizden nefret ediyorlar" ifadelerini kullandı.,

Thürngen Eyaleti Başbakanı Bodo Ramelow, değişik gösterilerde İsrail bayraklarının yakılmasına atıfta bulunarak, "Almanya’nın caddelerinde ve sinagogların önünde Yahudi düşmanlığı İsrail’e yönelik eleştiri değil, sadece antisemitizmdir. Kabul edilemez. Bugün İsrail bayraklarını yakanlar, yarın sinagogları da yakarlar" görüşünü belirtti.

Almanya’da son günlerde Bonn, Münster, Gelsenkirchen ve Düsselfdorf kentlerinde düzenlenen Filistinliler‘le dayanışma gösterilerinde antisemitik ifadeler kullanılmış, ayrıca İsrail bayraklarını yakıldığı ya da yakılmaya çalışıldığı dikkat çekmişti. Bazı belediyelerin İsrail’le dayanışma için belediye binalarının önüne İsrail bayrağı çekmeleri de tepki gördü, en az dört kentte dün gece bayrakların kimliği belirlenemeyen kişilerce indirildiği haber verildi.

Düzenlenen protestolara Filistin, Arap ve Türkiye kökenli göçmenlerin katıldığı, gösterilerde Filistin bayraklarının yanısıra Türk bayraklarının da açıldığı görüldü. Filistin yanlısı grupların bu hafta sonu Almanya’nın çok sayıda kentinde gösteri düzenlemeyi planladığı, gösterilerden en büyüğünün başkent Berlin’de yapılmasının beklendiği öğrenildi. Güvenilir kaynaklardan ulaşılan bilgilere göre, bazı camilerde Cuma mesajlarında yürüyüşlere destek çağrısı yapılırken, Berlin’deki gösteriye Almanya’daki Hamas sempatizanlarının da katılacağı tahmin ediliyor.

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