Almanya'daki yangında 600 hektarlık ormanlık alan yandı

BERLİN (AA) - Almanya'nın Doğu eyaletlerinden Mecklenburg Vorpommern'de hafta sonu çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında 600 hektar alanın yandığı bildirildi.

Ludwiglust polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle yaklaşık 600 hektar ormanlık alanın yandığı belirtildi. Ancak Alman medyası ise polisin yaptığı açıklamanın ardından yanan alanın bin hektara kadar ulaşabileceğini yazdı.

Eyalet Çevre Bakanı Till Backhaus ise yaptığı açıklamada, ''Allah'tan dileğim yağmur yağdırmasıdır hem de acilen.'' ifadesini kullandı.

- Ordudan söndürme işlemine destek

İki bin kişinin görev yaptığı yangın söndürme işlemine ordu da askeri teçhizatla destek veriyor.

4 farklı eyaletten gelen itfaiye ekiplerinin dışında 12 TOMA, 6 helikopter de destek oluyor.

Yangının çıktığı bölgenin 2013'e kadar Alman ordusunun eğitim yeri olması nedeniyle yer altında çok sayıda mermi ve patlayıcı madde bulunduğu, bu nedenle çalışmalara panzerlerin de katılarak itfaiye araçlarına güvenli yol açtıkları belirtildi.