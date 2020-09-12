Almanya’dan 101 "aksaçlı" bildirisine destek çağrısı

Almanya'dan Türkiye'deki "101 aksaçlı" bildirisine destek geldi. Uluslararası Yazarlar Derneği PEN’in Almanya şubesinin yanı sıra, Alman Gazeteciler Derneği (DJU), Alman Gazeteciler Birliği (DJV), Alman Kitap Yayıncıları Birliği Kurumu ve Almanya-Türkiye Kültür Forumu, "Doğu Akdeniz’de barış" ve "Türkiye’deki demokratlarla dayanışma" talep eden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, 101 "aksaçlının" bir yandan yıllardır on binlerce bilim insanı, gazeteci, sanatçıyı mahkum eden, diğer yandan Akdeniz’de birçok krize neden olan AKP rejiminin haksızlıklarına karşı dayanışma çağrısı yaptığı belirtildi.

Aralarında Fatih Akın, Doğan Akhanlı, Banu Güven, Can Dündar, Günter Wallraf gibi ünlü isimlerin olduğu gazeteci, yazar, sanatçı ve düşünürlerin imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Türkiye’de demokratik muhalefete destek" çağrısı yapılarak, "101 aksaçlı" bildirisine destek talep edildi. Açıklamada, bildirinin Almanca çevirisine de yer verildi.

"101 aksaçlı" bildirisi ne talep ediyor?

Geçtiğimiz temmuz ayında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden oluşan ve farklı kesim ya da siyasi görüşten olan 101 kişi, yayımladıkları ortak açıklamada gençlere seslenmişti. Türkiye'nin şu ana kadarki en "karanlık" dönemini yaşadığını belirten "aksaçlılar", "Size dayatılan bölünmeleri, düşmanlıkları, sahte cepheleri aşın, birlik olun, sesinizi yükseltin" çağrısında bulunmuştu. Açıklamada, "Özgürlüklerimize, aşımıza ekmeğimize, yaşam tarzlarımıza sahip çıkma, haklarımızı talep etme zamanıdır. Yarının aydınlığı sizlerin ellerinde. Ve biz aksaçlılar o aydınlığı yaşarken görmek istiyoruz" denilmişti.

DW / SÖ,ET

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