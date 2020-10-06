HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’dan “101 Aksaçlı” Girişimine Destek

Almanya’dan “101 Aksaçlı” Girişimine Destek

06.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Yeşiller Partisi eski Eşbaşkanı Cem Özdemir’in liderliğinde düzenlenen basın toplantısında, Doğu Akdeniz’de barış talep edildi, Türkiye’de kendilerini “101 Aksaçlı” olarak adlandıran gruba destek verildiği açıklandı

Almanya’dan “101 Aksaçlı” Girişimine Destek

Almanya’da faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum örgütü, sanatçı, akademisyen ve siyasetçi Türkiye’de kendilerini “101 Aksaçlı” olarak adlandıran gruba destek amacıyla ortak bir açıklama yaptı.

Bugün Berlin’de Yeşiller Partisi eski Eşbaşkanı Cem Özdemir’in liderliğinde düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’de barış talep edilirken, AKP döneminde Türkiye'deki fikir özgürlüğü ve hak ihlallerinin arttığı öne sürülerek, eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, insan hakları savunucusu Osman Kavala ve yazar Ahmet Altan’ın uzun süredir hapis yatmasına dikkat çekildi.

Açıklamada, “101 Aksaçlı” girişiminin insan hakları, barış ve demokrasi için yaptığı demokratik muhalefet çağrısına destek verildiği duyuruldu. Almanya’nın Köln kentinde faaliyetlerini sürdüren Türk Alman Kültür Forumu (Kultur Forum Türkei und Deutschland) adlı kuruluşun girişimiyle yapılan çağrıya, Alman Yazarlar Birliği PEN, Alman Yayıncılar Birliği ve Alman Gazeteciler Sendikası destek verirken, yönetmen Fatih Akın, tiyatro yönetmeni Şermin Langhoff, SPD’li siyasetçi Lale Akgün, sendikacı Nafiz Özbek gibi isimler de destek verenler arasında yer aldı.

Türkiye’den yazar Orhan Pamuk, gazeteci Oya Baydar ve Zülfü Livaneli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıcı Rıza Türmen Berlin’deki toplantıya destek mesajlarıyla katılırken, organizyonu gerçekleştiren Türk Alman Kültür Forumu Başkanı Osman Okkan, amaçlarının Türkiye’deki “101 Aksaçlı” inisiyatifinin yanında yer almanın yanısıra, ülkenin demokratikleşme sürecine destek vermek olduğunu söyledi.

Okkan, girişim hakkında şunları söyledi: “Çıkış noktası Türkiye’de son aylarda gördüğümüz ‘101 Aksaçlı’ hareketi. Onunla baladı, sonra bu imzalar 404’e çıktı, daha sonra da katlandı. Çeşitli meslek kuruluşları tarafından, yazarlar tarafından Türkiye’de insan haklarına vurgu yapan, barış özlemine vurgu yapan ortak bildiriler yayınlandı. Buradaki de bunların bir çeşit devamı diyebiliriz. Avrupa’daki insanların da Türkiye’deki demokrasi hareketiyle dayanışma içinde olduğunu vurgulamak istedik. Bu demokrasi düşüncesinin, ilkelerinin, insan haklarının yeniden gündeme girmesi için, düşüncelerinden ötürü hapiste olan insanların serbest kalması ve Türkiye’nin barışçı bir ortama gelmesi açısından sevindirici bir olgu.”

Temmuz ayında Türkiye’de aralarında Ahmet Türk, Hasan Cemal, Rakel Dink ve Zülfü Livaneli gibi isimlerin bulunduğu 101 kişi tarafından yapılan açıklama, bazı kesimlerden yoğun destek alırken, özellikle AKP’ye yakın çevrelerden ve medyadan eleştiri aldı. Genç kuşağa yönelik olarak kaleme alınan bildiride, "Özgürlüklerimize, aşımıza ekmeğimize, yaşam tarzlarımıza sahip çıkma, haklarımızı talep etme zamanıdır. Yarının aydınlığı sizlerin ellerinde. Ve biz aksaçlılar o aydınlığı yaşarken görmek istiyoruz" denilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Yeni salgın nedeniyle acil durum: Chikungunya ateşi!Yeni salgın nedeniyle acil durum: Chikungunya ateşi!
29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?29 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?
En Çok Okunan Haberler
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Çıtçıtlı body giydi inanmazlar diye...
Çıtçıtlı body giydi inanmazlar diye...
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıkladı
Yüz yüze eğitim genişliyor! Bakan Selçuk detayları açıkladı
Sıfır otomobilinin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı! Gördüğü şey karşısında şoke oldu
Sıfır otomobilinin koltuğunu silerken bir anda acı içinde kaldı! Gördüğü şey karşısında şoke oldu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Rusya'nın sözleri sonrası Azerbaycan'dan flaş Ermenistan cevabı
Rusya'nın sözleri sonrası Azerbaycan'dan flaş Ermenistan cevabı
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
19 yaşındaki kadına toplu tecavüz!
Diğer Haberler
Forbes, 2020'nin en çok kazanan 10 kadın oyuncusunu açıkladı
Keyifleri yerinde... Paraya para demiyorlar
Yeni salgın nedeniyle acil durum: Chikungunya ateşi!
Yeni salgın nedeniyle acil durum: Chikungunya ateşi!
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı
Sosyal medyayı karıştıran Youtuber: 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf'
Sosyal medyayı karıştıran Youtuber: 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf'
Putin telefonu suratına kapatmıştı, Kremlin'den flaş açıklama geldi
Putin telefonu suratına kapatmıştı, Kremlin'den flaş açıklama
Baba Vanga kehaneti! Donald Trump 2020'de gizemli bir hastalıktan...
Baba Vanga kehaneti! 2020'de gizemli bir hastalıktan...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.