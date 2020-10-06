Almanya’dan “101 Aksaçlı” Girişimine Destek

Almanya’da faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum örgütü, sanatçı, akademisyen ve siyasetçi Türkiye’de kendilerini “101 Aksaçlı” olarak adlandıran gruba destek amacıyla ortak bir açıklama yaptı. Bugün Berlin’de Yeşiller Partisi eski Eşbaşkanı Cem Özdemir’in liderliğinde düzenlenen basın toplantısında yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’de barış talep edilirken, AKP döneminde Türkiye'deki fikir özgürlüğü ve hak ihlallerinin arttığı öne sürülerek, eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, insan hakları savunucusu Osman Kavala ve yazar Ahmet Altan’ın uzun süredir hapis yatmasına dikkat çekildi. Açıklamada, “101 Aksaçlı” girişiminin insan hakları, barış ve demokrasi için yaptığı demokratik muhalefet çağrısına destek verildiği duyuruldu. Almanya’nın Köln kentinde faaliyetlerini sürdüren Türk Alman Kültür Forumu (Kultur Forum Türkei und Deutschland) adlı kuruluşun girişimiyle yapılan çağrıya, Alman Yazarlar Birliği PEN, Alman Yayıncılar Birliği ve Alman Gazeteciler Sendikası destek verirken, yönetmen Fatih Akın, tiyatro yönetmeni Şermin Langhoff, SPD’li siyasetçi Lale Akgün, sendikacı Nafiz Özbek gibi isimler de destek verenler arasında yer aldı.

Türkiye’den yazar Orhan Pamuk, gazeteci Oya Baydar ve Zülfü Livaneli, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski yargıcı Rıza Türmen Berlin’deki toplantıya destek mesajlarıyla katılırken, organizyonu gerçekleştiren Türk Alman Kültür Forumu Başkanı Osman Okkan, amaçlarının Türkiye’deki “101 Aksaçlı” inisiyatifinin yanında yer almanın yanısıra, ülkenin demokratikleşme sürecine destek vermek olduğunu söyledi. Okkan, girişim hakkında şunları söyledi: “Çıkış noktası Türkiye’de son aylarda gördüğümüz ‘101 Aksaçlı’ hareketi. Onunla baladı, sonra bu imzalar 404’e çıktı, daha sonra da katlandı. Çeşitli meslek kuruluşları tarafından, yazarlar tarafından Türkiye’de insan haklarına vurgu yapan, barış özlemine vurgu yapan ortak bildiriler yayınlandı. Buradaki de bunların bir çeşit devamı diyebiliriz. Avrupa’daki insanların da Türkiye’deki demokrasi hareketiyle dayanışma içinde olduğunu vurgulamak istedik. Bu demokrasi düşüncesinin, ilkelerinin, insan haklarının yeniden gündeme girmesi için, düşüncelerinden ötürü hapiste olan insanların serbest kalması ve Türkiye’nin barışçı bir ortama gelmesi açısından sevindirici bir olgu.”